Am Mittwoch, 28. Oktober, lädt das 51. Deutsche Jazzfestival Frankfurt mit der hr-Bigband und Django Bates‘ Belovèd das Publikum ein, in der Alten Oper Frankfurt dabei zu sein. Am Samstag, 31. Oktober, streamen SH4aikh 9 extended, Johanna Summer und KUU! live. Seit September spielt die hr-Bigband wieder vor Publikum. Das Hygienekonzept für die Konzerte in der Alten Oper hat sich in den vergangenen zwei Monaten bewährt und wurde auch angesichts der neuen Entwicklungen vom Gesundheitsamt Frankfurt bestätigt.

Django Bates‘ Belovèd und die hr-Bigband feiern Charlie Parker

Seit den 80er Jahren inspiriert der britische Ausnahmemusiker Django Bates die europäische Jazzszene und mischt sie auf. Anlässlich Charlie Parkers 100. Geburtstag widmen Bates und sein Trio Belovèd ihm das Album „Tenacity“. Hierfür jagen sie die Themen des Jahrhundert-Musikers in typisch ideensprühender Manier durch den Bigband-Turbo und schenken dem Publikum eine Wiederbegegnung mit dem Genie des Bebops. Gemeinsam mit der hr-Bigband bringen sie „Tenacity“ auf die Bühne.

SH4aikh 9 extended, Johanna Summer und KUU!

Hinter dem Namen SH4aikh 9 verbirgt sich ein Nonett um den Frankfurter Saxofonisten, Flötisten und Klarinettisten Maximilian Shaikh-Yousef. Für das diesjährige Deutsche Jazzfestival bekam der 28-Jährige den Auftrag, ein komplett neues Programm zu schreiben. Dafür erweitert er sein Nonett um die Sängerin Veronika Morscher zu SH4aikh 9 extended und erarbeitet zusammen mit ihr Kompositionen, die klangsinnlich orchestrierten Modern Jazz mit klassischer Singer/Songwriter-Stilistik verbinden.

Selten hat eine neue CD solch begeisterte Reaktionen hervorgerufen wie die im Frühjahr erschienene Solo-Platte „Schumann Kaleidoskop“ der Pianistin Johanna Summer. Ihre Musik entfaltet eine beeindruckende Bildhaftigkeit: Schumann-Motive und -Fragmente gehen fließend und nahtlos in freie und sprudelnde Improvisationen voller Dynamik, Spannung und Atmosphäre über. Und dabei bestechen Virtuosität und ein wundervoller Anschlag ebenso wie die ungeheuer breite Ausdruckspalette.

KUU!, das sind die Sängerin Jelena Kuljić, die Gitarristen Kalle Kalima und Frank Möbus und der Schlagzeuger Christian Lillinger. Ihre Musik fasziniert, weil hier herausragende Instrumentalisten einen eigenständigen Gruppensound zwischen Jazz und Rock aushandeln. Dreh- und Angelpunkt jedes Live-Konzerts ist aber die temperamentvolle Jelena Kuljić, die die Songs mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme nicht nur singt, sondern auslebt und ausagiert.

Weitere Informationen Programm 51. Deutsches Jazzfestival Frankfurt Mittwoch, 28. Oktober 2020, 18 und 20.30 Uhr, Alte Oper Frankfurt

„Tenacity” – Celebrating Charlie Parker

Django Bates’ Belovèd

hr-Bigband

Karten von 19 bis 39 Euro sind unter hr-ticketcenter.de oder (069) 155-2000, -4111, -6655 erhältlich.



Diese Veranstaltung läuft um 20.30 Uhr als Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der hr-Bigband, auf hr-bigband.de, der Facebook-Seite der hr-bigband, auf hr2.de, der Facebook-Seite von hr2-kultur sowie in hr2-kultur und ist im Anschluss als Video-on-Demand verfügbar.



Samstag, 31. Oktober 2020, 19 bis 24 Uhr, live aus dem hr-Hörfunkstudio II

SH4aikh 9 extended – Maximilian Shaik-Yousef und Band

Johanna Summer „Schumann Kaleidoskop”

KUU! „Lampedusa Lullaby“



Diese Veranstaltung läuft als Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der hr-Bigband, auf hr-bigband.de, der Facebook-Seite der hr-bigband, auf hr2.de, der Facebook-Seite von hr2-kultur sowie in hr2-kultur und ist im Anschluss für sechs Monate als Video-on-Demand verfügbar.



Weitere Infos unter hr2.de/jazzfestival Ende der weiteren Informationen

hr2-kultur feiert das Jazzfestival im Radio

Weil Corona die Möglichkeiten für Live-Konzerte stark eingeschränkt hat, bietet hr2-kultur eine spezielle Ausgabe des Frankfurter Jazzfestivals im Radio. Vom 28. Bis zum 31. Oktober werden zusätzlich zu den Live-Übertragungen in diesem Jahr markante Wegmarken der älteren Festival-Geschichte im Radioprogramm von hr2-kultur präsentiert – darunter ein Geburtstagskonzert zu Albert Mangelsdorffs Siebzigsten , der weltweit einzigartige Mitschnitt der Solo-Performance von Michael Brecker und eines der letzten Konzerte von Trompeter Lester Bowie , wenige Tage vor seinem Tod.

Weitere Informationen Das 51. Deutsche Jazzfestival Frankfurt ist eine Veranstaltung des Hessischen Rundfunks/hr2-kultur in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt am Main/Dezernat für Kultur und Wissenschaft. Kooperationspartner ist die Alte Oper Frankfurt. Ende der weiteren Informationen

