Erstmals planen das „Literaturland Hessen“ und das „Musikland Hessen“ von hr2-kultur am Sonntag, 30. Mai, ein gemeinsames Festival, bei dem hessische Veranstalter und Vereine auf musikalische und literarische Entdeckungsreise gehen. Bis Sonntag, 24. Januar, können sie sich hierfür mit ihrem Programm anmelden.

„Ein Tag für die Literatur und die Musik“

Eingeladen sind Vereine, Museen, Musikensembles, Chöre, Autorinnen, Autoren und Literaturgruppen, Musikerinnen, Musiker und Musikgruppen, Kulturämter von Städten und Gemeinden, Archive, Bibliotheken und Buchhandlungen, Literaturhäuser, musikalische und literarische Gesellschaften, Musikschulen oder Kirchengemeinden und alle Ehrenamtlichen, die sich beispielsweise um ein Dichter- oder Musikerhaus in ihrem Heimatort kümmern.

Ziel des gemeinsamen Aktionstages ist es, die ganze Vielfalt von Literatur und Musik aus, in und über Hessen zu präsentieren: Gegenwärtiges und Schätze aus der Historie. Ob beim Stadtrundgang oder beim Konzert, im Rahmen eines Workshops oder einer Ausstellung, in Lesungen, Live-Streams oder Gesprächen: Alle hessischen Veranstalter sind jetzt eingeladen, ein Programm zu erarbeiten, das auch in Pandemie-Zeiten möglich ist. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen können zum Beispiel Komponistinnen und Komponisten oder Autorinnen und Autoren stehen, die in Hessen gearbeitet haben oder Werke, die hier entstanden sind – vom Comic bis zur Oper.

In den vergangenen Jahren fanden die von hr2-kultur initiierten Aktionstage „Ein Tag für die Literatur“ und „Ein Tag für die Musik“ im Wechsel alle zwei Jahre statt. Der Musiktag war im Frühjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die bereits geplanten sowie neue Veranstaltungen sollen 2021 ihr Publikum finden, das Lyrik und Lieder an Originalschauplätzen genießen und vergessene Künstlerinnen und Künstler neu erleben wird.

Weitere Informationen „Literaturland Hessen“ und „Musikland Hessen“ sind Netzwerkprojekte unter der Federführung von hr2-kultur. Das Ziel der beiden Initiativen ist es, Aufmerksamkeit für hessische Literatur und Musik zu schaffen. Kooperationspartner sind unter anderem das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Hessische Literaturrat e. V., der Verein der Freunde und Förderer des Literaturlands Hessen e. V. und der Landesmusikrat Hessen e. V. „Ein Tag für die Literatur und die Musik“ wird von hr2-kultur koordiniert und medial begleitet. Das Land Hessen fördert die Veranstaltungen finanziell. Ende der weiteren Informationen

