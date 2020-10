Felix von Manteuffel in der Rolle des Kommissars Haas

Felix von Manteuffel in der Rolle des Kommissars Haas Bild © hr/Ben Knabe

Der ARD-Radio-Tatort „Die Liebe des Malers zum Modell“ feiert am Mittwoch, 14. Oktober, 21 Uhr, Premiere und ist im Anschluss als Podcast verfügbar. Das hr2-Hörspiel stammt von Martin Mosebach. Zu hören sind die alten Tatort-Bekannten Susanne Schäfer und Felix von Manteuffel.

War es am Ende der Maler?

Ein totes Modell inmitten einer riesigen Fotoinstallation des Künstlers Frederic Cooper. Das Modell war über zwanzig Jahre seine Frau und Muse. Er beteuert seine Liebe zu ihr und seine Unschuld an ihrem Tod. Nur: Seine riesigen Fotos zeigen seine Frau in eben solch schrecklicher körperlicher Verdrehung, wie sie nun tot daliegt.

Kommissar Haas (Felix von Manteuffel) und sein Assistent Teschenmacher (Ole Lagerpusch) scheinen es dieses Mal mit einem klaren Fall zu tun zu haben, als sie auch noch herausfinden, dass Cooper eine Affäre mit einer Studentin hat. Doch je tiefer die beiden Ermittler in den Fall eintauchen, desto uneindeutiger scheint die Tat. Ein tragisches Liebesdrama zwischen mehreren Beteiligten beginnt sich abzuzeichnen.

Weitere Informationen ARD-Radio-Tatort „Die Liebe des Malers zum Modell“ Mit: Felix von Manteuffel, Ole Lagerpusch, Susanne Schäfer, Anke Sevenich, Timothy Peach, Barbara Philipp, Heidi Ecks, Jan Maak, Peter Fricke u.v.a.



Besetzung: Léon Haase

Ton und Technik: Thomas Rombach und Andre Bouchareb

Regieassistenz: Herta Steinmetz

Regie: Thomas Wolfertz

Dramaturgie: Leonhard Koppelmann



Sendetermin und Podcast

Mittwoch, 14. Oktober, 21 Uhr, hr2-kultur und im Anschluss als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek . Ende der weiteren Informationen

Hörspielproduktion in Zeiten von Corona

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie, hat sich die Hörspielproduktion – auch beim Radio-Tatort „Die Liebe des Malers zum Modell“ – an die Gegebenheiten angepasst: Es wird mit Abstand, in kleinen Teams und mit Frischhaltefolie über den Mikrofonen gearbeitet. Dieser Clip blickt hinter die Kulissen der Hörspielproduktion in Zeiten von Corona.

