hr2-kultur lädt zu Reisen im Kopf ein. Vom 28. Juni bis zum 30. August läuft sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr „Aufbruch – Reisen im Kopf“: musikalisch-literarische Matineen zum Thema Reisen unter anderem mit Constanze Becker, Nicole Heesters, Wolfram Koch und Ulrich Noethen.

Coronafrei reisen – im Kopf

Download Download zum Download Foto: Constanze Becker

Mit Literatur und Musik entführen bekannte Künstler*innen in ferne Länder und Städte. Sie haben ihre Koffer für Frankreich, Norwegen, Irland, Italien, Persien, New York und noch mehr Ziele gepackt. Die musikalische Reiseleitung übernehmen neben dem Hába-Quartett und dem Cilia-Trio auch Maria Ollikainen, Frank Dupree und weitere Solist*innen. Es lesen Constanze Becker, Nicole Heesters, Wolfram Koch, Ulrich Noethen, Hartmut Volle und Lisa Wagner.

Kuriose Reiseerlebnisse, gelesen von Constanze Becker

Die erste von zehn Folgen am kommenden Sonntag, 28. Juni, frönt der Reiselust, allerdings mit allen kleinen Katastrophen, die Ortswechsel so mit sich bringen. Die Schauspielerin Constanze Becker, zurzeit am Berliner Ensemble engagiert, liest kuriose Reiseerlebnisse von Ephraim Kishon, Mascha Kaleko, Dieter Hildebrandt, Umberto Eco, Otto Julius Bierbaum und Meike Winnemuth. Das Hába-Quartett, die Pianistin Maria Ollikainen und Artur Podlesniy an der Violine spielen Werke von Robert Schumann, Henryk Wieniawski, Louis Moreau Gottschalk, Hugo Wolf, Isaac Albeniz und Antonin Dvořák. Durch die Sendung führt Tabea Dupree. Das Programm stellte Angelika Bierbaum zusammen.

Weitere Informationen „Aufbruch – reisen im Kopf“ immer sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr in hr2-kultur 28. Juni: „Von Lust und Frust des Reisens“ mit Constanze Becker

5. Juli: „Vive la France!“ mit Ulrich Noethen

12. Juli: „Irland – Kleines Land der großen Dichter“ mit Lisa Wagner

19. Juli: „Tafelfreuden“ mit Constanze Becker

26. Juli: „Persische Miniaturen“ mit Nicole Heesters

2. August: „New York, New York” mit Lisa Wagner

9. August: „Rheinromantik“ mit Ulrich Noethen

16. August: „Norwegen – Land der Fjorde und Trolle“ mit Wolfram Koch

23. August: „Nach Italien!“ mit Nicole Heesters

30. August: „Vagabunden – Vom Unterwegssein“ mit Hartmut Volle Ende der weiteren Informationen

