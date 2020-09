Pressemeldung: Am 27. September und 4. Oktober in hr2-kultur und als Podcast

Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“ handelt von der Unmöglichkeit der Liebe und von weiblicher Identitätssuche. In der zweiteiligen hr2-Hörspieladaption spricht Nina Kunzendorfer die Hauptrolle. „Malina“ läuft an den Sonntagen, 27. September und 4. Oktober, in hr2-kultur und ist im Anschluss als Podcast verfügbar.

Unmöglichkeit der Liebe und weibliche Identitätssuche

Das weibliche, namenlose Ich lebt mit Malina, liebt aber Ivan – der diese Liebe nicht gleichermaßen erwidert. Ivan wird zu ihrem Fluchtpunkt. Unter dem Einfluss von Tabletten, Angstzuständen und Schlaflosigkeit vermischt sich ihr Erleben mit zahlreichen (Alb-)träumen. Hier taucht eine omnipotente Vaterfigur auf, der mal als KZ-Schlächter, mal als Tochtermörder das weibliche Ich immerzu vernichten will. Innere Vorstellungen verschmelzen zunehmend mit der Realität: ein Vexierspiel aus Missbrauch, historischer Schuld und seelischer Zerstörung entsteht. „Malina" ist eine leidenschaftliche Beschwörung der Unmöglichkeit der Liebe und ein Zeugnis weiblicher Identitätssuche in der Beziehung zu Männern. Mit dem berühmten Satz „Es war Mord“ endet der rätselhafte Liebesroman, der in einer meisterhaften Komposition aus inneren Monologen, Märchen, Briefen, fiktiven Dialogen und Telefonaten von einer ungewöhnlichen Dreiecksgeschichte erzählt.

Weitere Informationen Das Hörspiel „Malina“ Mitwirkende

Ich: Nina Kunzendorf

Malina: Edmund Telgenkämper

Ivan: Christoph Luser



Besetzung: Arne Köhler, Léon Haase

Ton und Technik: Josuel Theegarten, Roland Grosch, Christian Bader, Julia Kümmel

Regieassistenz: Aran Kleebaur, Christin Stühlen

Komposition: Martina Eisenreich

Gesang: Salome Kammer

Bearbeitung und Regie: Bernadette Sonnenbichler

Dramaturgie und Redaktion: Cordula Huth



hr 2020/ Der Audio Verlag Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Sendetermin und Podcast „Malina“ läuft in zwei Teilen an den Sonntagen, 27. September und 4. Oktober, 22 Uhr, in hr2-kultur und ist im Anschluss an die Sendungen als Podcast in der ARD-Audiothek und dem Podcastchannel von hr2-kultur verfügbar. Ende der weiteren Informationen

