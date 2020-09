Die Jury der hr2-Hörbuchbestenliste hat das Hörspiel „Die Enden der Parabel“ nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Pynchon zum „Hörbuch des Jahres 2020“ gekürt. „Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2020“ wurde „Der Junge aus der letzten Reihe“ von Onjali Q. Raúf.

Das bedeutendste Hörspiel der Saison

„Die Enden der Parabel“ des postmodernen amerikanischen Autors Thomas Pynchon spannt den Bogen von den V2-Raketen auf London während des Zweiten Weltkrieges bis zur deutschen Kapitulation und dem Atombombenabwurf. Erzählt wird in zahlreichen, ineinander verschlungenen Handlungssträngen sowie in Vor- und Rückblenden. Klaus Buhlert hat als Bearbeiter und Komponist „Gravity’s Rainbow“ in der Übersetzung von Elfriede Jelinek und Thomas Pilz mit großer Starbesetzung zu einem fast 14-stündigen, klanggewaltigen Hörspiel geformt. Nach Ansicht der Jury ist Klaus Buhlert eine hochmusikalische Adaption von diesem hochkomplexen Ideenroman über die Welt nach dem Absturz aller Sinnstiftungen gelungen, die den Geist der Vorlage mit den Mitteln des Hörspiels kongenial einfängt: ohne Zweifel das bedeutendste Hörspiel der Saison und eine bravouröse Kulturleistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zeigt sich die Jury überzeugt.

Fluchtgeschichte mit gutem Ausgang

Das Kinderhörbuch des Jahres 2020 – „Der Junge aus der letzten Reihe“ von Onjali Q. Raúf – erzählt die Geschichte des Jungen Ahmet. Er hat auf der Flucht aus Syrien seine Eltern verloren und kommt nun in England in die Schule. Alexa, Michael, Josie und Tom freunden sich mit dem schweigsamen Jungen an und wollen ihn dabei unterstützen, seine Eltern wieder zu finden. Ein Brief an die Queen soll helfen, was zu turbulenten Situationen führt. Birte Schnöink gibt der Ich-Erzählerin Alexa ihre warme Stimme und zieht uns mit ihrer humorvollen und sensiblen Lesung in den Bann, schreibt die Jury. Die berührende Schul- und Flüchtlingsgeschichte zeige, dass auch schon Kinder die Macht haben, durch Eigeninitiative die Welt ein klein wenig zum Besseren zu verändern. Es sei ein Hörbuch, dem man viele Hörer wünscht.

Weitere Informationen Preisvergabe Die Auszeichnung „Hörbuch des Jahres“ wird am Samstag, 17. Oktober 2020, um 17 Uhr in der Frankfurter Festhalle verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 3.333 Euro wird von der hr media Lizenz- und Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, ausgelobt und zur Verfügung gestellt. Das „Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres“ ist als „Hörbuch-Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden“ mit 10.000 Euro dotiert und wird am Sonntag, 7. Februar 2021, ab 15 Uhr im Kleinen Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden im Rahmen einer Kinder-Hörgala verliehen. Das bunte Mitmachprogramm für Kinder ab sechs Jahren ist gleichzeitig auch krönender Abschluss des hr2-Hörfests Wiesbaden 2021. Ende der weiteren Informationen

Shortlist

Auf der Shortlist für das „Hörbuch des Jahres“ standen in diesem Jahr:



Von sich selbst wissen. Dieter Heinrich erzählt über Erinnerung und Dankbarkeit, supposé

Einsiedeln – Thomas Hürlimann erzählt seine Kindheit und Jugend im Kloster, supposé

Primo Levi – „Ist das ein Mensch?“, mit Alexander Fehling, DAV / NDR



Das „Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres“ setzte sich unter anderem gegen folgende Publikationen durch:



Dirk Kummer - „Alles nur aus Zuckersand“, mit Charly Hübner, Hörbuch Hamburg / Silberfisch

Stefanie Höfler - „Helsin Apelsin und der Spinner“, mit Eva Mattes, DAV

Holly Goldberg Sloan & Meg Wolitzer - „An Nachteule von Sternhai“, mit Julia Nachtmann, Birte Schnöink u.a., Hörcompany

Die hr2-Hörbuchbestenliste

Nähere Informationen zur hr2-Hörbuchbestenliste gibt es auf hr2.de .

Die aktuellen Listen sind im Internet unter hr2.de und mit Hörproben unter boersenblatt.net .

Im Radio gibt es die Hörbuch-Tipps unter anderem in der Sendung „Hörbuchzeit“, samstags von 12.04 bis 13 Uhr in hr2-kultur.

Weitere Informationen Hörbuch des Jahres 2020 Thomas Pynchon: Die Enden der Parabel – Hörspiel

Sprecher*innen: Bibiana Beglau, Jens Harzer, Wolfram Koch u.v.a.

13 CDs, 13 Std. 31 Min.

SWR2/Dlf/Hörbuch Hamburg Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2020 Onjali Q. Raúf: Der Junge aus der letzten Reihe

Sprecherin: Birte Schnöink

4 CDs, 5 Std.

ab 8 Jahren

Hörcompany Ende der weiteren Informationen

