Pressemeldung: Live-Hörspiel am 14. Juni auf der Stage Drive Kulturbühne in Frankfurt

Karl-May-Festspiele für die Ohren: Am Sonntag, 14. Juni, um 16 Uhr präsentiert das hr2-RadioLiveTheater seinen Live-Hörspiel-Western „Old Shatterhand unter Kojoten“ in einer Familienvorstellung auf der Stage Drive Kulturbühne vor der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst.

Nach dem Prinzip Autokino

Die Stage Drive Kulturbühne funktioniert wie ein Autokino, nur eben mit Live-Auftritten von Künstler*innen. Auf dem Parkplatz vor der Jahrhunderthalle Frankfurt finden ca. 300 Autos Platz. Zwei Leinwände vergrößern das Bühnengeschehen für das Publikum in den Fahrzeugen, der Ton ist über eine UKW-Frequenz empfangbar.

„Old Shatterhand unter Kojoten“ – Live-Hörspiel-Western

Im Llano Estacado verbreitet eine Verbrecherbande Angst und Schrecken: die Kojoten. Als Old Shatterhand und sein Gefährte Sam Hawkens auf eine Postkutsche stoßen, deren Passagiere kaltblütig ermordet wurden, nehmen die beiden Westmänner die Spur der Banditen auf. Es beginnt eine Verfolgungsjagd quer durch den Westen der USA, bei der die Jäger bald zu Gejagten werden. Dabei haben die Kojoten es nicht nur auf fette Beute abgesehen, sondern auch auf das Leben einer jungen Lady.

Weitere Informationen Veranstaltungsinfos hr2-RadioLiveTheater

Live-Hörspiel-Western „Old Shatterhand unter Kojoten“ frei nach Motiven von Karl May

Sonntag, 14. Juni, um 16 Uhr auf der Stage Drive Kulturbühne FrankfurtRheinMain

Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt-Höchst

Ein Pkw-Ticket (gültig für bis zu zwei Erwachsene und drei Kinder unter 14 Jahren) kostet 49,90 Euro und ist hier erhältlich. Ende der weiteren Informationen

Janina Schmid Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferentin hr2-kultur

Janina Schmid

Telefon: +49 (0)69 155-4498

E-Mail: janina.schmid@hr.de