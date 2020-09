„Ich! Fliege! Nicht!" Kinderhörspiel-Premiere am 4. Oktober in hr2-kultur und danach als Podcast

Klimaschutz, Schwesternschaft und das große Abenteuer, darum geht es im neuen hr2-Kinderhörspiel „Ich! Fliege! Nicht!“, das am Sonntag, 4. Oktober, Premiere feiert und im Anschluss als Podcast zur Verfügung steht.

Klimaschutz okay, aber doch nicht jetzt!

Ein Urlaub geht zu Ende. Das ist normal. Doch dass der 10-jährigen Emi am Flughafen von Valencia einfällt, dass sie nicht mehr fliegen wird, das ist nicht normal. Die Eltern sind entsetzt – Klimaschutz okay, aber doch nicht jetzt! Zum Glück bietet Emis einige Jahre ältere Schwester Mara an, gemeinsam mit der Jüngeren per Bus nach Hause zu fahren. Unter Zeitdruck willigen die Eltern ein und so stehen die beiden Schwestern plötzlich allein da. Klar, dass sie erst einmal ausführlich shoppen gehen, Pizza holen und die neue Freiheit bis zum nächsten Tag, an dem der Bus fahren soll, genießen. Zu dumm nur, dass damit auch das Geld für die Tickets nicht mehr reicht und sie nun auf anderen Wegen Richtung Heimat kommen müssen. Plötzlich sind es nicht mehr zwei Flugstunden, sondern 1.600 Kilometer, die zwischen Urlaubsort und dem Zuhause liegen. Beherzt ziehen die beiden los – begegnen hilfreichen Menschen, landen auf einem Bauernhof, sehen das Land abseits der Touristenorte – und lernen sich ganz nebenbei auch gegenseitig neu kennen. Am Ende versteht Mara, dass „Ich! Fliege! Nicht!" nur eine Ausrede war, aber keine schlechte, sonst wäre das Wunderbare alles nicht passiert.

Weitere Informationen Das Hörspiel „Ich! Fliege! Nicht!" Mit Marie Bauer, Lou Tillmanns, Ivan Gallardo u.v.a.



Besetzung: Arne Köhler und Léon Haase

Ton und Technik: Thomas Rombach, Melanie Inden

Regieassistenz: Miriam Brand

Komposition: Bernd Keul

Regie: Hans Helge Ott

Dramaturgie und Redaktion: Gudrun Hartmann Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Sendetermin und Podcast „Ich! Fliege! Nicht!“ läuft am Sonntag, 4. Oktober, 8.04 Uhr, in hr2-kultur und ist im Anschluss an die Sendung als Podcast in der ARD-Audiothek und dem Podcastchannel von hr2-kultur verfügbar. Ende der weiteren Informationen

