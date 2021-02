Der neue ARD-Radio-Tatort „Sesam, schließe dich!“ hat am Mittwoch, 10. Februar, um 21 Uhr Premiere und ist danach als Podcast verfügbar. Mit dabei sind alte Tatort-Bekannte: Susanne Schäfer und Felix von Manteuffel – außerdem Ole Lagerpusch. Geschrieben hat das hr2-Hörspiel der Frankfurter Autor Martin Mosebach.

Gestorben inmitten von Champagner

Zuerst konnte sich Rechtsanwältin Friesel noch über die günstige Immobilie in einem der Außenbezirke von Bonames freuen, doch der neureich aufgemotzte Bungalow aus der Nachlassversteigerung birgt in einem atombombensicheren Kellerverließ eine grauenhafte Überraschung: den mumifizierten Leichnam eines Mannes, der inmitten einer imposanten Sammlung exklusiver und teuerster Weine und Champagner gestorben ist. Für Kommissar Haas (Felix von Manteuffel) und seinen Assistenten Teschenmacher (Ole Lagerpusch) stellen sich jetzt zwei Fragen: Wer ist der Mann? Und wie um alles in der Welt ist er in den Bunker gekommen?

Weitere Informationen ARD-Radio-Tatort „Sesam, schließe dich!“ Mit Felix von Manteuffel, Susanne Schäfer, Anke Sevenich, Ole Lagerpusch u. a.

Autor: Martin Mosebach

Regie: Thomas Wolfertz

Dramaturgie: Leonhard Koppelmann Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Sendetermin und Podcast Mittwoch, 10. Februar, 21 Uhr, hr2-kultur und im Anschluss als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ende der weiteren Informationen

Janina Schmid Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferentin hr2-kultur

Janina Schmid

Telefon: +49 (0)69 155-4498

E-Mail: janina.schmid@hr.de