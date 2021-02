Der "Wunderwigwam" ist der neue Wissens- und Spaß-Podcast von hr2-kultur für Grundschulkinder. Los geht es mit der Folge "Pfui Spinne? Von wegen!", die ab sofort angehört werden kann. Auf wunderwigwam.de lernen Kinder die Charaktere Polly und Fox kennen und finden spannendes Zusatzmaterial zu den einzelnen Podcast-Themen.

Der Wunderwigwam ist ein magischer Ort, der umherzieht und an ungewöhnlichen Plätzen Halt macht. Bewohnt wird er von Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Fuchs ist ein liebenswerter Sammler und weiß viel von der Welt. Die Schlange ist pfiffig, schlagfertig und surft gerne im Internet, wo sie oft Erstaunliches findet. Die beiden stürzen sich kopfüber in fremde Welten und laden alle Kinder ein, dabei zu sein.

Weitere Informationen

"Wunderwigwam" anhören

Der hr2-Kinderpodcast steht auf wunderwigwam.de , hr2.de und in der ARD-Audiothek bereit. Ausschnitte aus dem "Wunderwigwam" gibt es außerdem in der hr2-Lauschinsel, sonntags um 8.04 in hr2-kultur.

Ende der weiteren Informationen