Die Jury der hr2-Hörbuchbestenliste hat die Produktion "Saal 101 – Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess" zum Hörbuch des Jahres 2021 gekürt. Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2021 wurde "Dinge, die so nicht bleiben können" von Michael Gerard Bauer.

Das bedeutendste Hörspiel der Saison

Von 2013 bis 2018 fand am Oberlandesgericht München der Prozess gegen den NSU und seine Gewaltserie statt. Das Dokumentarhörspiel im Auftrag vom Bayerischen Rundfunk für die Hörspielabteilungen der ARD und Deutschlandfunk basiert auf 6000 Seiten Prozess-Mitschriften und verdichtet die Beweisaufnahme zu thematischen Einheiten: unter anderem die Jugend der Täter, Fragen zum Bekennervideo, die Rolle des V-Manns. Schauspielerinnen und Schauspieler wie Martina Gedeck, Bibiana Beglau und Florian Fischer lesen die Zeugenaussagen nüchtern und machen dadurch nach Meinung der Jury die Ungeheuerlichkeit der Taten sowie das Leiden der Hinterbliebenen besonders gut hörbar. Die Jury feiert das Hörbuch unter der Regie von Ulrich Lampen als eine dokumentarische Glanzleistung mit historischem Wert. Das großartige Schauspielerensemble vermittele eine ungeheure Authentizität. Es sei ein Dokument des realen Schreckens, das unter die Haut gehe, ein Zeitdokument, das man gehört haben muss und ein Hördenkmal für die Opfer.

Faszinierende Coming-of-Age-Geschichte

Das Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2021, "Dinge, die so nicht bleiben können" des australischen Autors Michael Gerard Bauer, fragt in seiner Coming-of-Age-Geschichte, wie gut man sich in sechs Stunden kennenlernen kann, wieviel man von sich preisgibt und ob man seinem Gegenüber wirklich alles glauben sollte. Sebastian, der Ich-Erzähler, der genug damit zu tun hat, mit sich klar zu kommen, trifft auf Frida, ein Mädchen, das ein großes Talent hat, äußerst glaubhaft die phantastischsten Geschichten zu erzählen. Sie begegnen sich auf dem Universitätscampus am Tag der Offenen Tür, wo Sebastian und sein bester Freund Tolly sich über ihre Zukunftschancen informieren wollen. Sechs Stunden verbringen sie miteinander und ungefähr so lange dauert auch diese Lesung. Die Jury lobt nicht nur die Geschichte mit ihren vielen überraschenden Wendungen, sondern vor allem auch den Interpreten Jens Wawrczeck, der den drei Elft-Klässlern mit seiner Stimme Körper, Herz und Seele gäbe. Wawrczeck schlüpfe bei den pointierten Dialogen mühelos in alle Rollen. Er genieße den klugen Wortwitz und kippe dabei nie ins Klamaukhafte. Die Jury zeigt sich sehr beeindruckt von der vergnüglichen und dabei nachdenklichen Teenager-Geschichte.

Shortlists

Auf der Shortlist für das Hörbuch des Jahres standen in diesem Jahr:



"Brecht probt Galilei." 1955/56, mit Bertolt Brecht, Buch + 3 CDs, speaklow

Paul Celan: "Eine Annäherung", mit Jens Harzer, 2 CDs, speaklow

Garrett M. Graff: "Und auf einmal diese Stille" mit Torben Kessler, Sascha Rotermund, Julia Stoepel u.v.a., 3 mp3-CDs, HörbuchHamburg.

Das "Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres" setzte sich unter anderem gegen folgende Publikationen durch:



Zoran Drvenkar: "Pandekraska Pampernella", mit Franziska Hartmann, Pascal Houdus, 1 mp3-CD, Hörcompany

Ulf Stark: "Die Ausreißer", mit Jens Wawrczeck, 2 CDs, Audiolino

Onjali Q. Rauf: "Die Nachtbushelden", mit Julian Greis, 1 mp3-CD, Hörcompany

Die hr2-Hörbuchbestenliste

Nähere Informationen zur hr2-Hörbuchbestenliste gibt es auf hr2.de . Die aktuellen Listen sind ebenfalls im Internet und unter boersenblatt.net abrufbar. Die hr2-Hörbuchbestenliste für den Monat Oktober, die auch die Hörbücher des Jahres nennt, wird am Donnerstag, 30. September, mit Hörproben auf hr2.de veröffentlicht. Im Radio gibt es die Hörbuch-Tipps unter anderem in der Sendung "Hörbuchzeit", samstags von 12:04 bis 13 Uhr in hr2-kultur und im Podcast-Angebot von hr2.de und der ARD-Audiothek .

