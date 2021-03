Unmögliche Liebe und karikierter Landadel zu Ostern in der ARD-Audiothek: Am Gründonnerstag, 1. April, erscheint das neue hr2-Hörspiel "Überredung" als Podcast in der ARD-Audiothek. An den Osterfeiertagen, 4. und 5. April, feiert es Radiopremiere in hr2-kultur. Mala Emde, bekannt aus der ARD-Serie "Charité", spricht die Hauptrolle Anne Elliot. In der Rolle des Vaters ist der Frankfurter Tatort-Kommissar Wolfram Koch mit dabei.

Es hätte so einfach sein können: Anne Elliot und Frederick Wentworth verlieben sich in jungen Jahren ineinander und wollen heiraten. Doch im England des beginnenden 19. Jahrhunderts ist es für die Tochter eines Baronets nicht standesgemäß, einen mittellosen Marineoffizier ohne besondere Herkunft zu ehelichen. Anne lässt sich dazu überreden, den Heiratsantrag auszuschlagen. Wentworth fährt zur See.

Acht Jahre später: Hier beginnt Jane Austens Roman. Was ist aus den Herzenswünschen der Geliebten geworden? Jane Austen erzählt aus der Perspektive der gereiften Anne. Mit der Austen-typischen Ironie karikiert sie den alten Landadel, der sich in seinen Konventionen eingerichtet hat. Auf amüsante Art und Weise nimmt die Sängerin Heidi Heidelberg die Zuhörer*innen mit auf die Reise ins England des frühen 19. Jahrhundert und kommentiert das Geschehen.

Weitere Informationen "Überredung" Mit Mala Emde, Sascha Icks, Wolfram Koch, Heidi Heidelberg u. a.

Bearbeitung und Regie: Christine Nagel

Komposition und Musik: Peter Ehwald

Redaktion: Cordula Huth



Podcast und Sendetermine

Ab 1. April als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek . Erstsendung am Ostersonntag, 4. April, und Ostermontag, 5. April, jeweils im 14.04 Uhr in hr2-kultur. Ende der weiteren Informationen

