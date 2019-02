Das wird ein Mega-Konzert-Sommer in diesem Jahr auf dem Hessentag in Bad Hersfeld. Die amerikanischen HipHopper der Black Eyed Peas eröffnen das hr3-Festival am 7. Juni um 19 Uhr in der Sparkassen-Arena im Jahnpark.

Es ist der Top-Act beim ersten Konzert des dreitägigen hr3-Festivals am ersten Hessentags-Wochenende. Die Tickets sind ab einem Preis von 55 Euro von Freitag, 15. Februar, an erhältlich.

Black Eyed Peas

Ob „I Gotta Feeling“, „Where Is The Love“ oder „My Humps“: Die Black Eyed Peas bieten einen populären partytauglichen Sound, aber auch echten schwarzen HipHop. Das Trio besteht aus dem kalifornischen Musiker und Produzenten will.i.am, dem von den Philippinen stammenden apl.de.ap und dem gebürtigen Mexikaner mit indianischen Wurzeln Taboo. Sie lassen ihre Kulturen und musikalischen Einflüsse in viele Songs einfließen. Eines ist sicher: Die Black Eyed Peas bringen garantiert viel Sonne und gute Laune nach Bad Hersfeld.

Ricky Dietz

Den Support der Black Eyed Peas übernehmen Ricky Dietz, das sind Pierre Baigorry und der aus Toronto stammende R-̕n‛-B-Sänger Sway Clarke. Die beiden stehen für R ̕n‛ B, Dancehall und Afrobeats und rufen in der Sparkassen-Arena zum Warm-up.







„hr3-Festival“ mit den Black Eyed Peas und Ricky Dietz

Datum: Freitag, 7. Juni

Ort: Sparkassen-Arena, 36251 Bad Hersfeld, am Jahnpark

Einlass: ab 17 Uhr

Konzertbeginn: Vorprogramm ab 19 Uhr

Stehplatz-Tickets: ab 55 Euro (zzgl. Gebühren)

Front-of-Stage-Tickets: ab 65 Euro (zzgl. Gebühren)

Für Rollstuhlfahrer gibt es einen separaten Bereich. Hier kosten die Karten ebenfalls 55 Euro, für Begleitpersonen ist der Eintritt frei (nur buchbar direkt über die Hessentags-Ticketservice).

Die Anreise im Tarifgebiet RMV/NVV ist inklusive.

Veranstalter: Magistrat der Kreisstadt Stadt Bad Hersfeld

Infos: hr3.de , hessentag2019.de

Ticketkauf: Tickets für das Konzert gibt es ab 15. Februar, 9 Uhr, im Hessentags-Ticketshop, Am Markt 1 in Bad Hersfeld, auf der Website www.hessentag.de und über www.eventim.de.

Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr3 und YOU FM

Sebastian Hübl

Telefon: +49 (0)69 155-3789

E-Mail: sebastian.huebl@hr.de