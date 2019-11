„Das Weihnachtssingen von hr3 und Offenbach-Post“

hr3 und die Offenbach-Post legen schon vor Heiligabend ein besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Gemeinsam laden sie am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr zu einem Event für die ganze Familie ein: dem „Weihnachtssingen von hr3 und Offenbach-Post“ im Sparda-Bank-Hessen-Stadion auf dem Bieberer Berg.

Tobi Kämmerer: „Das wird ein großes und magisches Fest!“

Wo normalerweise die Fußballer des Regionalligisten Kickers Offenbach spielen, führt und dirigiert hr3-Morningshow-Moderator Tobi Kämmerer durch einen stimmungsvollen Abend, an dem alle Besucher*innen gemeinsam singen. Kämmerer freut sich schon jetzt: „Das wird ein großes und magisches Fest! Zusammen mit unseren Gästen wollen wir das Stadion in einen überdimensionalen Konzertsaal verwandeln und alle Besucher*innen auf friedvolle Weihnachten einstimmen.“

Stadionsingen vor winterlicher Kulisse mit Joris und Michael Schulte

Musikalisch unterstützt werden Kämmerer und das Publikum durch die hessenweit bekannte Band „StreetLIVEFamily“ sowie zwei prominente Stargäste, die sich das Stadionsingen vor winterlicher Kulisse nicht entgehen lassen wollen: Singer-SongwriterJoris und ESC-Teilnehmer Michael Schulte.

Die Besucher*innen können sich auf viele beliebte Weihnachtsklassiker wie „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Oh du fröhliche“ oder „We Wish You A Merry Christmas“ freuen. An den Eingängen werden Liedtexthefte verteilt, damit alle kräftig mitsingen und sich fröhlich auf Weihnachten einstimmen können.

Joris: Der Mann für die emotionalen Momente

Der Singer-Songwriter legte in diesem Jahr schon einmal einen denkwürdigen Auftritt hin, als ihn das Publikum beim hr3-Festival 2019 in Bad Hersfeld einfach nicht von der Bühne gehen lassen wollte. Seinen Hit „Herz über Kopf“ sang er weiter und weiter. Zum Dank küsste Joris hr3-Moderator Tobi Kämmerer damals mitten auf den Mund. Nun darf man gespannt sein, wie emotional es wird, wenn Joris mit einem ganzen Fußballstadion Weihnachtslieder singt.

Michael Schulte: Der Sympathischer Wuschelkopf

Es war ein tolles Jahr für Michael Schulte, der sich 2018 mit seinem erfolgreichen Auftritt beim Eurovision Song Contest in die Herzen der Zuschauer gespielt hatte. Ausverkaufte Konzerte, mit „Back To The Start" eine echte Radiohymne und schließlich das im Oktober erschienene neue Album „Highs & Lows" stehen in der Bilanz des sympathischen Wuschelkopfs. Ehe er im Frühjahr 2020 mit den neuen Songs im Gepäck auf Tour geht, wird es über die Feiertage erst einmal ruhig im Hause Schulte. Immerhin ist der Sänger mittlerweile ja auch Familienvater. Die Einladung, in Offenbach gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, nahm Schulte aber nur zu gerne noch an.

Weitere Informationen Weitere Informationen Die Eintrittspreise zum „Weihnachtssingen von hr3 und Offenbach-Post“ liegen unter zehn Euro, und alle Tickets beinhalten ein kostenloses RMV-Ticket. Die Tickets gibt es vorab über www.weihnachtssingen2019.de und an allen Vorverkaufsstellen von AD-Ticket. Das hr-fernsehen strahlt die Highlights vom Weihnachtssingen am 24. Dezember um 19 Uhr aus. Ende der weiteren Informationen

„Das Weihnachtssingen von hr3 und Offenbach-Post“

Datum: Sonntag, 22. Dezember 2019

Ort: Sparda-Bank-Hessen-Stadion am Bieberer Berg, Waldemar-Klein-Platz, 63071 Offenbach am Main

Einlass: 16.30 Uhr

Konzertbeginn: 18 Uhr

Ende: ca. 20 Uhr

Veranstalter: hr3 und Offenbach-Post

Tickets: ab 22. November unter www.weihnachtssingen2019.de und an allen Vorverkaufsstellen von AD-Ticket

Eintrittspreise (inkl. MwSt., VVK-Gebühr, Systemgebühr, RMV):

Kinder bis 3 Jahre: Eintritt frei (sofern sie keinen eigenen Sitzplatz in Anspruch nehmen)

Kinder (4 - 11 Jahre): Stehplatz 2 Euro / Sitzplatz 5 Euro

Jugendliche (12 - 17 Jahre): Stehplatz 4,50 Euro / Sitzplatz 7,50 Euro

Erwachsene: Stehplatz 6,50 Euro / Sitzplatz 9,50 Euro

Alle Tickets beinhalten ein RMV-Ticket, das zur kostenlosen An- und Abreise zur Veranstaltung berechtigt.

VIP-Tickets:

VIP Ticket Erwachsene: 119 Euro

VIP Ticket Jugendliche (12 - 17 Jahre): 79 Euro

VIP Ticket Kinder (4 - 11 Jahre): 49 Euro

VIP Tickets beinhalten den Zugang zum exklusiven Business-Bereich des Stadions, winterliches 4-Gänge-Menü (Suppe, Vorspeisen, Hauptspeisen, Desserts) inkl. aller angebotenen Getränke, Business-Seat auf der Haupttribüne, Zufahrt zum VIP-Parkplatz

Weitere Informationen Gemeinsam machen wir Hessens Kinder stark „Das Weihnachtssingen von hr3 und Offenbach-Post“ beteiligt sich an der Weihnachtsaktion des Hessischen Rundfunks, dem hr-Weihnachtsstern. Dieses Jahr wird der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen e. V. unterstützt, um Kinder- und Jugendprojekte in Offenbach zu fördern. Tag für Tag engagieren sich dort ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie professionelle Fachkräfte für Kinder, Eltern und Familien in vielfältigen Projekten und Angeboten der Kreis- und Ortsverbände. Ende der weiteren Informationen

Rachel Gerczikow Bild © hr/Ben Knabe



Pressereferentin

Team Hörfunk und Orchester

Rachel Gerczikow

Telefon: +49 (0)69 155-5932

E-Mail: rachel.gerczikow@hr.de