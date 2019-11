Neuer Podcast in hr3: Die Morningshow-Moderatoren Tanja Rösner und Tobi Kämmerer geben ganz persönliche Einblicke in ihr Leben und beantworten Fragen ihrer Hörer*innen.

Um Viertel nach drei klingeln zwei Wecker, denn ab fünf Uhr sind die beiden mit der hr3-Morningshow on air. Aber was passiert eigentlich, wenn nach über vier Stunden Vollgas das rote Lämpchen ausgeht?

Die Moderatorin und der Moderator sind müde, verwundbar und unterzuckert. Die perfekte Grundlage für die intimsten Geschichten aus ihrem Leben: Diese erzählen sie im Podcast „Off air – der Tanja und Tobi Podcast“ jeden Donnerstag ab 7. November auf hr3.de, über Spotify und iTunes.

Tanja Rösner und Tobi Kämmerer ganz nah

So geht es zum Beispiel in jeder Podcast-Folge in der Rubrik „Das größte für mich“ um ihre persönlichen Highlights: Sie verraten, welcher für sie der wichtigste Film ist, die intensivste Freundschaft, das spannendste Buch, das liebste Werkzeug oder einfach das schönste Alltagserlebnis.

Von montags bis freitags, 5 bis 9.30 Uhr, sind die Tanja Rösner und Tobi Kämmerer in der „hr3-Morningshow“ zu hören.

