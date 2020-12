Es ist die berühmteste Weihnachtsgeschichte der Welt: „Charles Dickens: A Christmas Carol“. Der geizige und kaltherzige Ebenezer Scrooge wird am Heiligen Abend von drei Geistern heimgesucht, die ihn lehren, dass der Zauber von Weihnachten in jedem von uns wohnt. Diese Erzählung feiert jetzt mit der „hr3-Weihnachtsgeschichte“ eine besondere Premiere als aufwendig produziertes und hochkarätig besetztes Hörspiel – ein Geschenk für die ganze Familie, ab sofort kostenlos als Download auf hr3.de.

Mit der „hr3-Weihnachtsgeschichte“ möchte hr3 seinen Hörerinnen und Hörern und ihren Familien schon vor Weihnachten in schwierigen Corona-Zeiten etwas Besonderes unter den Baum legen. Eine Geschichte, die sich alle als Gemeinschaftserlebnis zusammen oder getrennt vereint zu Hause anhören können.

Hier kann man das Hörspiel hören:

Ab sofort via hr3.de , über die ARD-Audiothek , sowie bei den Streamingdiensten Spotify und Apple Podcasts. In hr3 wird das Hörspiel am 24. Dezember um 20 Uhr, am 25. Dezember um 18 Uhr sowie am 26. Dezember um 10 Uhr in voller Länge gesendet.

