Neues Jahr, neues Glück: hr3 macht Hessen mit einer spektakulären Hörer-Aktion happy. Ein Jahr lang wohnen, ohne Miete zu bezahlen – diesen Wunsch erfüllt hr3 seinen Hörerinnen und Hörern in der Morningshow mit Tanja und Tobi vom 13. Januar bis 21. Februar.

Die neue Aktion „Happy Home! Happy Hessen! – Miete frei mit hr3“ gibt den Hessinnen und Hessen die Chance, sich Lebensträume und Herzenswünsche zu erfüllen, die sie sich durch ihre Mietkosten kaum leisten könnten: egal, ob eine Reise zu engen Familienangehörigen, die weit entfernt leben, oder eine wichtige, aber kostspielige Fortbildung.

hr3 bezahlt Mitspielerinnen und Mitspielern während der sechswöchigen Aktion in jeder Woche eine Kaltmiete für ein ganzes Jahr.

„Happy Hessen“-Mobil fährt durch Hessen

Während des Aktionszeitraums ist das „Happy Hessen“-Mobil von hr3 in ganz Hessen unterwegs. Reporter und Moderatoren machen mit der Aktion „Happy Home! Happy Hessen! – Miete frei mit hr3“ in den Regionen Station.

Hörerinnen und Hörer können während der Tour am „Happy Hessen“-Mobil das hr3-Team treffen und an der neuen Aktion teilnehmen. Teilnehmer erhalten vom Team außerdem kleine „Sorgenfresser“-Stofftiere als kuscheliges Mitbringsel geschenkt.

Infos zur Aktion gibt’s ab sofort on air bei hr3, online auf hr3.de und auf den Social-Media-Kanälen von hr3. Teilnehmen und vielleicht zu den glücklichen Gewinnern zählen, so funktioniert es: vom 13. Januar an einfach auf hr3.de gehen und das Online-Formular „Happy Home! Happy Hessen! – Miete frei mit hr3“ ausfüllen.







Weitere Informationen zur Tour des „Happy Hessen“-Mobils und der Aktion gibt es unter hr3.de und auf den Social-Media-Kanälen von hr3.

