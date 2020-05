Die Hörer*innen und ihre Alltagsbedürfnisse in der Corona-Krise stehen bei der neuen Aktion „hr3. Zuhause in Hessen“ von Montag, 4. Mai, an in hr3 im Mittelpunkt.

In Talks mit Hörer*innen on air, online via hr3.de und in den Social-Media-Kanälen von hr3 steht das Erleben des Alltags während der Corona-Krise im Fokus. So zum Beispiel on air in der „Morningshow mit Tanja und Tobi“, von 5 bis 10 Uhr, und in der „Kate Menzyk Show“, von 14 bis 18 Uhr.

Die Entbehrungen und Sorgen während der Corona-Krise machen den Alltag für viele Menschen in Hessen nicht leicht. Die Moderatoren sprechen mit ihnen darüber, was sie vermissen, worüber sie sich freuen, und wie sie ihr Leben in dieser Ausnahmesituation meistern.

Hörer*innen haben außerdem die Chance, ihre Zeit kurzweiliger zu gestalten, denn jede Woche verschenkt hr3 neue Preise, um den Alltag zu verschönern.

Man kann sich einfach über das Online-Formular zur Aktion „hr3. Zuhause in Hessen“ auf hr3.de anmelden und erzählen, wieso sie gern den Preis der Woche hätten. Und schon könnte die nächste Überraschung von hr3 bald zuhause für Freude sorgen.

Die Preise werden von Gewinnstiftern zur Verfügung gestellt.

