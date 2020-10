Majestätischer Glanz in der hr3-Morningshow: Moderatorin Tanja Rösner ist zur hessischen Weihnachtsbaumkönigin gekürt worden. Mit Krone, Schärpe und einem Mini-Baum als Zepter vertritt Tanja I. in der anlaufenden Saison die Zunft der heimischen Weihnachtsbaumbetriebe.

Tanja Rösner wurde vom Vorstand der Hessischen Weihnachtsbaumerzeuger, Holger Schneider, bei der Generalversammlung des Hessischen Waldbesitzerverbandes am 15. Oktober in Wetzlar offiziell vorgestellt und anschließend gekürt. Die hr3-Moderatorin hat die Insignien der hessischen Weihnachtsbaumkönigin feierlich überreicht bekommen. Ihrer Amtsvorgängerin, Marina Weinreich aus Homberg (Efze), wurde für ihr Engagement gedankt.

Die frisch inthronisierte Hoheit ist glücklich: „Was für eine Ehre. Ich freue mich sehr darüber, die hessische Weihnachtsbaumkönigin 2020 zu sein. Mir ist es ein großes Anliegen, die aufwendige Arbeit der vielen heimischen Familienbetriebe in Hessen bekannter zu machen. Gerade in diesen klimatisch schwierigen Zeiten brauchen die Erzeuger jede Unterstützung. Die Bäume haben in der Weihnachtszeit eine wichtige symbolische Bedeutung“, so Tanja Rösner.

Holger Schneider vom Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum sagt: „Die Hessische Weihnachtsbaumkönigin ist eine wichtige Botschafterin. Wir leben von und mit der Natur. Für uns ist das ganze Jahr Weihnachten. Wir sind deshalb froh und stolz, mit Tanja Rösner eine Weihnachtsbaumkönigin gefunden zu haben, die wissbegierig alles über Weihnachtsbäume erfragt und den Menschen näherbringt.“

Tanja Rösner lebt mit ihrer Familie in Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis. Gemeinsam mit Tobi Kämmerer moderiert sie die hr3-Morningshow von montags bis freitags, 5 bis 9.30 Uhr

