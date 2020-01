Stefanie Kloß und Andreas Nowak von „Silbermond“ sind Gäste in der neuen Podcast-Folge der „hr3-Morningshow mit Tanja und Tobi“ am Donnerstag, 30. Januar, online abrufbar ab 17 Uhr unter hr3.de.

Im Podcast-Talk plaudern die Gäste über ihre musikalischen Vorbilder und Songs, die sie in jungen Jahren besonders berührt haben. Stefanie Kloß verrät: „Joe Cocker war mein erstes Konzert.“ Ihr Lieblingssong damals: „With a Little Help from my Friends“.

Die Frontsängerin von Stefanie Kloß weiter: „Wir waren auf einem Konzert in Dresden, und ich war 13. Ich fand die Background-Sängerin ultrakrass.“

Sie habe danach entschieden: „Ich möchte Background-Sängerin werden.“ Die 35-Jährige erzählt mit einem Augenzwinkern: „Hat leider nicht ganz funktioniert.“ Die Sängerin ergänzt zu Joe Cocker: „Solche Typen braucht die Musik. Typen, die keinem Schönheitsideal nachlaufen, sondern die Charakter sind.“

„Life is life“ in Tschechien

Andreas „Nowi“ Nowak erzählt über seine erste besondere musikalische Erfahrung während eines Familienurlaubs in Tschechien. „Wir sind im Auto über eine Brücke gefahren, ich habe aus dem Fenster geschaut und im Radio lief von Opus ,Life is Life‘“.

Der Schlagzeuger weiter: „Ich war fünf oder sechs Jahre alt. Das ist mir noch sehr präsent. Das hat viele Synapsen verknüpft, was jetzt ganz gut tun.“

