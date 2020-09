hr4 verschenkt Premium-Autowäschen an 16 Standorten in Hessen

Gut fürs Auto und die Umwelt: Bei der „hr4-Wischwasch-Woche“ bekommen Hörerinnen und Hörer in ganz Hessen eine Premium-Autowäsche gratis - und noch eine kleine Überraschung dazu.

Gratis und umweltfreundlich

Vom Montag, 14., bis Freitag, 18. September, öffnen täglich drei Autowaschstraßen in Hessen je eine Stunde lang gratis für hr4 ihre Tore, am Mittwoch sind es sogar vier. „Unsere Hörer müssen nichts weiter tun, als zu einer unserer Partner-Waschstraßen hinzufahren. Auch die Letzten profitieren: Denn auch diejnigen, die am Ende der Stunde noch in der Schlange stehen, kriegen ihr Auto im besten Programm gewaschen – und noch eine kleine Überraschung dazu“, verrät hr4-Morgenmoderator Uwe Becker.

Die Gratis-Autowäsche von hr4 ist nebenbei auch gut für die Umwelt. Denn laut Umweltbundesamt gelten für Waschstraßen strenge Auflagen: Dort werden Öl, Schmutzpartikel und Reste von Reinigungsmitteln grundsätzlich aufgefangen und fachkundig entsorgt ohne das Grundwasser zu verunreinigen.

Montag, 14. September

9:00 Uhr: Frank's Carwash Indoor Express - Willy-Brandt-Straße 11, 61440 Oberursel

- Willy-Brandt-Straße 11, 61440 Oberursel 12:00 Uhr: alpa wash - Kurt-Hebach-Straße 1, 55252 Wiesbaden (Mainz-Kastel)

- Kurt-Hebach-Straße 1, 55252 Wiesbaden (Mainz-Kastel) 15:00 Uhr: Auto Primus - Gräfenhäuser Straße 75, 64293 Darmstadt

Dienstag, 15. September

9:00 Uhr: Autowaschzentrum Gründau GmbH - Am Lindengraben 1, 63584 Gründau-Lieblos

- Am Lindengraben 1, 63584 Gründau-Lieblos 12:00 Uhr: Waschpark Kelsterbach - Dr. Max-Fremery-Straße 13, 63451 Kelsterbach

- Dr. Max-Fremery-Straße 13, 63451 Kelsterbach 15:00 Uhr: Premium Wash - Massenhäuser Straße 47, 63322 Rödermark

Mittwoch, 16. September

9:00 Uhr: Wolf Carwash Center - Reichardsweide 1, 63654 Büdingen

- Reichardsweide 1, 63654 Büdingen 12:00 Uhr: Frank's Carwash - Limesstraße 16, 63486 Bruchköbel

- Limesstraße 16, 63486 Bruchköbel 15:00 Uhr: G+K Autowaschpark , Odenwaldstraße 1, 64521 Groß-Gerau

, Odenwaldstraße 1, 64521 Groß-Gerau 15:00 Uhr: Car Royal Waschstrasse, Lange Wender 11, 34246 Vellmar

Donnerstag, 17. September

9:00 Uhr: Carwash No1 - Kreuzbergstraße 46, 36043 Fulda

- Kreuzbergstraße 46, 36043 Fulda 13:00 Uhr: Blitzblank Autowaschstraße - An der Haune 1a, 36251 Bad Hersfeld

- An der Haune 1a, 36251 Bad Hersfeld 16:00 Uhr: Honsel Tankstelle - An der Schindersgasse 2, 37276 Meinhard-Grebendorf

Freitag, 18. September

9:00 Uhr: Autoport Richter GmbH, Im breiten Boden 2, 35745 Herborn

Im breiten Boden 2, 35745 Herborn 12:00 Uhr: WZ WaschCenter, Naunheimer Straße 36-40, 35576 Wetzlar-Niedergirmes

Naunheimer Straße 36-40, 35576 Wetzlar-Niedergirmes 15:00 Uhr: Müllers Autowaschpark, Schiffenberger Weg 105, 35394 Gießen

