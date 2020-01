Bei „Singt Euren Song“ zeigen Hessens beste Chöre, was eine Chorfamilie auszeichnet – musikalisch und mit allem, was sonst noch dazu gehört. Die Bewerbungsfrist zum hr4-Chorwettbewerb läuft vom 20. Januar bis zum 23. März. Die drei Bestplatzierten treten beim Hessentag in Bad Vilbel auf. Der Hauptgewinn ist eine professionelle Aufnahme im großen hr-Sendesaal.

Musikalisch breit aufgestellt

Von Elvis bis Silbermond, von „Mamma Mia“ bis „Atemlos“ ist alles erlaubt, was den Chören und dem Publikum gefällt. Pop, Schlager, Gospel, Soul, Klassik – auf Deutsch oder auf Englisch. Es kommt einzig darauf an, was beim Singen gut klingt und Spaß macht.

Fairer Wettbewerb

Unter allen bis zum Stichtag erfolgten Einsendungen wählt die hr4-Fachjury die zehn besten Chöre für den „Singt Euren Song“-Vorentscheid aus. Anschließend bestimmen die hr4-Hörer und die Jury gemeinsam die drei besten Chöre für das Finale. Online-Voting auf www.hr4.de und Jury-Bewertung fließen zu gleichen Teilen in die Wertung ein. „Traut Euch, habt Spaß und singt für uns - wir freuen uns auf jede Menge Bewerbungen“, sagt Manfred Staiger, der Jury-Vorsitzende und hr4-Musikchef.

Großes Finale auf dem Hessentag mit prominenter Unterstützung

Marc Marshall Bild © hr/Paul Schirnhofer

Die drei bestplatzierten Chöre aus dem kombinierten Hörer- und Jury-Voting präsentieren sich am Sonntag, 14. Juni, auf dem Hessentag in Bad Vilbel. Mit Pe Werner und Marc Marshall bekommen die Finalisten zwei sympathische und erfahrene Promi-Paten. Sie werden die Chöre auf dem Weg zum großen Auftritt mit Profi-Tipps begleiten und unterstützen.

Das Finale vor großem Publikum wird in hr4, auf der hr4-Facebookseite und im hr-fernsehen live zu erleben sein.

Klare und einfache Teilnahmebedingungen

Download Download zum Download Logo hr4-Chorwettbewerb [Download ] Ende des Downloads

Alle Infos und das Anmeldeformular gibt es (ab Montag, 20. Januar) bei www.hr4.de . Alternativ kann die Einsendung auch per Post erfolgen, mit Gesangsprobe und Anschreiben auf maximal zwei DIN-A4-Seiten an: hr4, Stichwort: Chorwettbewerb, Wilhelmshöher Allee 347, 34131 Kassel.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr-iNFO und hr4

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)69 155-5864

E-Mail: christian.arndt@hr.de