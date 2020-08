Die Entscheidung bei der Aktion „Hessens coolste Großeltern“ ist gefallen: In der YOU FM-Morningshow wurde Opa Wolle aus Wettenberg zu Hessens coolstem Opa gekürt. Zeitgleich gab es in der hr4-Sendung „Mein Morgen in Hessen“ eine überraschende Auflösung.

Über 100 Omas und Opas wurden seit 3. August als Kandidat*innen nominiert. YOU FM sieht im waghalsigen Opa Wolle aus Wettenberg einen klaren Gewinner. Er hatte sich bei der Hochzeitsfeier seiner Enkelin Sarah als Helene Fischer verkleidet von einem Kran abseilen lassen. Das Team von hr4 hat nach so vielen begeisternden Vorschlägen lieber auf ein Ranking verzichtet und alle Nominierten zu „Siegern der Herzen“ erklärt.



Von Hühnerstall-Bauern bis Festival-Gängern

Beide Final-Varianten orientieren sich an den Wünschen und Erwartungen der jeweiligen Hörerinnen und Hörer, die sich an der überaus erfolgreichen Programm-Premiere mit so vielen originellen Beiträgen beteiligt haben. Dabei haben viele Omas und Opas ihre Talente und ihr großes Herz für die Enkelinnen und Enkel gezeigt: Vom Bauen eines Hühnerstalls über Camping-Urlaub mit den Enkeln bis hin zum gemeinsamen Feiern beim Open-Air-Rockfestival.

Ziel dieser ersten gemeinsamen Aktion von hr4 und YOU FM war es, in dieser herausfordernden Zeit zum Austausch zwischen den Generationen beizutragen sowie Zusammenhalt und Gemeinsinn zu fördern. Beide Sender stellten die Nominierten jeweils online und in ihren Social-Media-Kanälen vor. Gesucht wurden Omas und Opas mit schrägen Hobbies, besonderen Talenten und liebenswerten Macken. Alle „coolen“ Kandidatinnen und Kandidaten waren willkommen.

