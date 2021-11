Nicht erst seit Corona machen stille Alltagsheldinnen und -helden das Leben ihrer Mitmenschen jeden Tag besser – durch ihr Engagement für Schwächere, Mut und Zivilcourage oder durch schlichte, zupackende Hilfsbereitschaft. Um sie zu würdigen, suchen hr4 und Schirmherr Volker Bouffier einen Monat lang "Hessens Helden".

In seinem Grußwort betont Ministerpräsident Bouffier, die Corona-Krise habe "viele Menschen in schwierige Situationen gebracht und unser Leben in vielfältiger Weise verändert." Hinzu kamen im Sommer 2021 die tragischen Naturkatastrophen in benachbarten Bundesländern. Überall seien Hessinnen und Hessen über sich hinausgewachsen, hätten geholfen, wo sie nur konnten. "Dieses Mitmenschliche, dieses für Andere da sein, das macht aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft", so Bouffier. Deshalb lädt er alle Menschen in Hessen ein, ihre persönlichen Heldinnen und Helden bei hr4 zu nominieren.

Online-Nominierung ab sofort möglich

Wer in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis eine Alltagheldin oder -helden kennt, der oder die eine besondere Würdigung verdient hat, kann diese Person ab sofort und bis 21. November bei www.hr4.de ganz einfach per Web-Formular nominieren. Wer eine besonders berührende oder beeindruckende Geschichte einsendet, bekommt einen Anruf oder sogar Besuch von der hr4-Redaktion und somit Gelegenheit, den Hörerinnen und Hörern ihre Helden-Geschichte zu erzählen.

Hörbare Anerkennung für die meist stillen Helden

Es gibt kein Preisgeld und keinen "Fresskorb" zu gewinnen. Für ihr mitmenschliches Engagement soll Hessens Heldinnen und Helden an jedem Tag im November besondere Anerkennung im Radio und bei www.hr4.de zuteilwerden. Als besonderen Dank erhalten alle Ausgezeichneten zusätzlich von hr4 eine Urkunde.

