Sie sind die Sieger im Finale des hr-iNFO BesserQwisser 2019: Das Team „Arbeitsschutz 2“ aus Gießen erreichte den Spitzenwert mit 23 von 27 möglichen Punkten. Den zweiten Platz teilen sich das ebenfalls aus Gießen angereiste Team „Alles unter einem Dach“ und das Team „Migration“ aus dem Wetteraukreis.

Neun Teams aus acht Städten und Kreisen lieferten sich im Funkhaus am Dornbusch ein packendes Finale beim hr-iNFO BesserQwisser 2019. Die vier- bis achtköpfigen Quiz-Gruppen setzten sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von neun Behörden in Hessen zusammen. Die Teilnehmer des Finales waren zuvor in acht Qualifikationsrunden ermittelt worden. Wie bei den Vorentscheiden mussten die Teilnehmer 27 knifflige Fragen aus neun Kategorien beantworten, die von den hr-iNFO-Fachredaktionen beigesteuert wurden.

QwissMaster Ulli Janovsky – besser bekannt als Nachrichtenchef und Station Voice von hr-iNFO – zeigte sich vom hohen Niveau beeindruckt: „Jedes der neun Teams hätte den Sieg verdient, aber am Ende kann es nun mal nur einen geben. Team ‚Arbeitsschutz 2‘ hat sich im Finale verdient mit gutgelaunter Teamwork, breitem Wissen und enormer Treffsicherheit durchgesetzt. Und besonders freut mich, dass die anderen Teams den Siegern neidlos Anerkennung zollten." Die Mitglieder des Sieger-Sextetts mit dem sperrigen Namen heißen Susanne Eisenhuth, Dr. Christian Hofmann, Holger Lehnhardt, Hans-Jürgen Redmann, Bettina Schuch und Michèle Wachkamp. Sie freuen sich über den Pokal mit dem „Q“ und je zwei Konzertkarten.

Weitere Informationen Das waren die neun Finalisten-Teams 2019 „Duden Goes Hessentag“ (Konrad-Duden-Schule Bad Hersfeld)

„Alle unter einem Dach“ (Regierungspräsidium Gießen)

„Die Wilde Fünf“ (Stadt Riedstadt)

„Die 8 Fragezeichen“ (Regierungspräsidium Darmstadt)

„Migration“ (Wetteraukreis)

Team „Öffentlichkeitsarbeit“ (Stadt Hanau)

„Bündnis 67 / Die Grünen“ (Stadt Frankfurt)

„Arbeitsschutz 2“ (Regierungspräsidium Gießen)

„Die Zwoo + Aaner + Ebbes“ (Stadt Langen) Ende der weiteren Informationen

Weitere Infos zum BesserQwisser-Finale und den Gewinnern unter www.besserqwisser.info

