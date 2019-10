Beim neuen hr-iNFO-Funkkolleg dreht sich alles um das Thema Ernährung. In 23 halb-stündigen Folgen geht es um unsere Gesundheit, unser Verhältnis zur Natur, um den Umgang mit Böden, Meeren und Tieren, um Artenschutz und Klimawandel sowie um ökonomische Aspekte – vom Biobauernmarkt bis zum globalen Nahrungsmittelkonzern.

Download Download zum Download Bildmarke Funkkolleg "Ernährung" [Download ] Ende des Downloads

Zum Auftakt laden hr-iNFO, die Justus-Liebig-Universität und die Volkshochschule Gießen zu einem Abend mit spannenden Gästen ein. Begrüßt werden die Besucher*innen von Dr. Joybrato Mukherjee, dem Präsidenten der Justus-Liebig-Universität, und von Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Moderiert wird die Veranstaltung von Kai Fischer. In bebilderten Kurzvorträgen im Pecha-Kucha-Format stellen sieben Referent*innen ihren persönlichen Zugang zum Thema Ernährung vor. Es sprechen und präsentieren:

Dr. Sabine Habicht (Uni Gießen) über „Wertewandel in Ernährungsempfehlungen“

Dr. Kai Funkschmitt (ev. Kirche) über „Essen als Ersatzreligion“

Stephan Hübner (hr-iNFO) über „tierische Futter-Strategien“

Antje Gahl, Dipl. Ökotrophologin (Deutsche Gesellschaft für Ernährung)

Rebekka Dieckmann (hr-iNFO) zur Frage „Können Kantinen gut sein?“

Manuel Schneider (Koch) über „Paleo-Küche“

Senta Kretschmar (Studentin) über „vegane und vegetarische Ernährung“

Im Anschluss an die Veranstaltung können die Besucher bei einem Get-together mit den Vortragenden, den Machern des Funkkollegs und mit Professor Dr. Eckert, dem Leiter des Instituts für Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität, ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen Auftaktveranstaltung zum hr-iNFO-Funkkolleg Ernährung Datum: Dienstag, 5. November, um 18.15 Uhr,

Ort: Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaalgebäude der Physik) an der Justus-Liebig-Universität,

Heinrich-Buff-Ring 14, 35392 Gießen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Ende der weiteren Informationen

Das hr-iNFO-Funkkolleg Ernährung vermittelt Basiswissen, regt zur tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema an und gibt Denkanstöße. Los geht es am Samstag, 2. November, im Programm von hr-iNFO, um 11.30 Uhr. Den Podcast zur Sendung gibt es ab 1. November in der ARD Audiothek ., als Podcast und auf www.funkkolleg-ernaehrung.de

Das Funkkolleg-Begleitbuch zum Thema „Ernährung“ mit ausgewählten Texten, Hintergründen und Denkanstößen erscheint voraussichtlich Mitte Februar 2020: Gunter Eckert, Judith Kösters u. a. (Hrsg.): „Ernährung. Genuss – Gesundheit – Geschäft. Begleitbuch zum Funkkolleg“, Wochenschau Verlag, ISBN: 978-3-7344-0883-0 (Print) und 978-3-7344-0884-7 (E-Book).

Pressereferentin

Team Hörfunk und Orchester

Rachel Gerczikow

Telefon: +49 (0)69 155-5932

E-Mail: rachel.gerczikow@hr.de

Pressereferent hr-iNFO

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)69 155-5864

E-Mail: christian.arndt@hr.de