Auch wenn sie mit dem etablierten Politikbetrieb oft wenig anfangen können, sind es vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die globale Bewegungen wie „Fridays for Future“ und „Black Lives Matter“ stark machen. Mit „Jung. Macht. Politik.“ startet hr-iNFO ein neues Podcast-Format, das politisch engagierte junge Menschen sehr persönlich porträtiert.

„Wir versuchen, Politik nahbar zu machen und den Zuhörer*innen zu zeigen: ‚Hey, das hat auch was mit dir zu tun‘“ – sagt Sandra Müller, Host des jüngsten Podcast-Projektes von hr-iNFO. Andreas Rippl, der das Projekt redaktionell verantwortet, ergänzt: „Wir versuchen das über die (für ein Informationsradio) eher ungewöhnliche Ansprache. Wir nehmen junge Leute ernst und reden mit ihnen statt über sie.“

Politik wird persönlich

Für die erste Folge traf sich Sandra Müller mit Perla Londole am Rheinufer in Mainz, einem Ort, der für die 22-jährige Aktivistin eine besondere Bedeutung hat. In dem halbstündigen Gespräch geht es um politische Verantwortung, um #BlackLivesMatter und ihre Motivation, über Instagram eine Reihe von „Silent Demos“ zu organisieren, zu denen 100.000 statt der erwarteten Handvoll Menschen kamen 100.000. Die lebhafte akustische „Atmo“ ist dabei Teil des Konzepts, die Gesprächssituation locker, ernsthaft und authentisch.

Ein Gast – ein Thema

Bei der Auswahl der Gesprächspartner hat die Redaktion „viel von den Recherchen der Student*innen am journalistischen Seminar der Uni Mainz profitiert“, betont Andreas Rippl. Dort betreut Frederik von Castell, der auch als Datenjournalist für den Hessischen Rundfunk (hr) tätig ist, die Abschlussprojekte. Jeder Gast im Podcast steht für ein Thema, etwa selbst erlebte Armut, Musik mit politischem Anspruch oder die Frage, wie Influencer mit ihrer medialen Macht umgehen sollten.

