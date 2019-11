„YOU FM Take Over mit Sido – The VIP Edition“

Spektakuläre YOU FM-Aktion mit Star-Rapper Sido: Am Dienstag, 19. November, heißt es „YOU FM Take Over mit Sido – The VIP Edition“.

YOU FM strahlt von 15 bis 16 Uhr eine Sendung mit Sido aus der Jahrhunderthalle Frankfurt live aus. Der Rapper moderiert in dieser Stunde on air in YOU FM und übernimmt das Kommando. Am Abend gibt der Coach der aktuellen Show-Staffel von „The Voice Of Germany“ ein Konzert in der Location.



Ab sofort Gästelistenplätze gewinnen

20 Hörerinnen und Hörer können außerdem ein exklusives VIP-Paket mit Sido gewinnen. Sie können Sido in einer eigens für sie eingerichteten VIP-Lounge in der Jahrhunderthalle Frankfurt bei einem Treffen ganz nah kommen und ihn bei seiner Live-Moderation in YOU FM erleben.

Danach sind sie beim normalerweise nicht-öffentlichen Soundcheck des Rappers hautnah mit dabei, bevor sie am Abend sein Konzert auf ihren VIP-Plätzen sehen können.

YOU FM verlost ab Montag, 4. November, die Plätze für das Treffen mit Sido und das Konzert über Instagram, die YOUline unter 069 - 55 30 40 und über das Online-Formular zur Aktion auf YOU-FM.de .

