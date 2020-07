Das gab es so noch nie beim Hessischen Rundfunk (hr): Am Montag, 3. August um kurz nach 7 Uhr starten hr4 und YOU FM mit einer gemeinsamen Live-Schalte die Suche nach den coolsten Omas und Opas in Hessen.

Mit der neuen Aktion "Hessens coolste Großeltern" möchten hr4 und YOU FM Jung und Alt zusammenbringen. Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit sind Zusammenhalt und Gemeinsinn über Generationen hinweg besonders wichtig.

Nominieren auf hr4.de und YOU-FM.de

Hörer*innen beider Programme können Großeltern – egal ob Oma, Opa oder Paare – ab Montag, 3. August, für die neue Aktion nominieren. Und so funktioniert es: Einfach unter hr4.de oder YOU-FM.de das Online-Formular ausfüllen und beschreiben, warum Oma, Opa oder beide Großeltern in die Auswahl der Kandidat*innen gehören.

Die beiden Sender stellen anschließend die Nominierten jeweils online auf ihren Internetseiten und Social-Media-Kanälen vor. Via Voting können User*innen für ihre Favorit*innen abstimmen.

Von der schrillen Insta-Oma bis zum liebevollen Babysitter

Die Jugend feiert das Alter. Für mögliche Kandidat*innen unter den Großeltern sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal, ob extrovertierte Insta-Oma wie zum Beispiel Baddie Winkle oder „nur“ stylisch wie der Rentner und Influencer Alojz Abram. Haben die Omas und Opas schräge Hobbies oder besonders liebenswerte Macken? Oder sind sie einfach die besten Kuchenbäcker, Fahrrad-Bastler, Babysitter und Nachhilfelehrer der Welt?

Finale am 14. August

Wer die coolsten Großeltern sind und wo sie leben, das erfahren die Hörer*innen von hr4 und YOU FM beim Finale am 14. August. Dann werden "Hessens coolste Großeltern" in einer weiteren gemeinsamen Live-Schalte von "Mein Morgen in Hessen" in hr4 mit Inka Gluschke und in "Die YOU FM-Morningshow - Mit Susanka und Nick" gekürt.

Weitere Informationen Weitere Informationen „Wer hat Hessens coolste Großeltern?“

Gemeinsame Programm-Aktion von YOU FM und hr4

Mehr dazu ab Montag, 3. August unter www.hr4.de und www.you-fm.de Ende der weiteren Informationen

Bild © hr/Ben Knabe



Pressereferent hr4 und hr-iNFO

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)69 155-5864

E-Mail: christian.arndt@hr.de

Bild © hr/Ben Knabe









Pressereferent hr3 und YOU FM

Sebastian Hübl

Telefon: +49 (0)69 155-3789

E-Mail: sebastian.huebl@hr.de

Diese E-Mail-Adresse ist nur für Journalisten und Presseanfragen!

Für alles weitere verwenden Sie bitte das Online-Kontaktformular auf hr3.de und YOU-FM.de .