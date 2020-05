Endlich wieder Dinge erleben, auf die man sich freuen kann, aber trotzdem sicher – mit dem nötigen Abstand. YOU FM gibt jungen Hörer*innen mit der Aktion „Dein – mit Abstand – bester Moment“ in Corona-Zeiten ein wenig Alltagsfreude zurück. Los geht’s am Samstag, 9. Mai.

Viele junge Menschen können die Corona-Maßnahmen nachvollziehen und finden sie richtig, dennoch fällt ihnen das Social Distancing schwer. YOU FM möchte junge Menschen zusammenbringen und ihnen eine gute Zeit schenken. Der Sender organisiert daher ab sofort für sie gemeinsame Events, aber mit dem nötigen Abstand.

Von Online-Freeletics bis zum Autokino

YOU FM bietet Hörer*innen zum Beispiel digitale Freeletics-Workouts an. Gemeinsam mit Moderator und YouTuber Nick von „Die beste Morningshow der Welt - mit Susanka und ihrem Nick“ und Freeletics-Trainerin Vanessa können Fitnessfans nicht nur trainieren, sie erhalten zusätzlich noch ein Freeletics-Abonnement.

Außerdem können sich Spiele-Fans auf gemeinsame Online-Spieleabende freuen. Ihre ganz besondere Premiere feiern sicher einige Hörer*innen beim Kinobesuch auf vier Rädern – im regionalen Autokino.

Die YOU FM-Events wechseln wöchentlich. Jede Woche gibt‘s die Chance, an einer Kategorie teilzunehmen. Interessierte müssen sich dafür einfach online auf YOU-FM.de anmelden.

Infos zur neuen Aktion „Dein – mit Abstand – bester Moment“ gibt‘s on air, online via YOU-FM.de und in den Social-Media-Kanälen von YOU FM.

Die Preise werden von Gewinnstiftern zur Verfügung gestellt.

