Sie sprechen offen über ihre Gefühle während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in ihrem Alltag als Väter: Die "Bromance Daddys", das sind die besten Freunde Leon und Nick. Im YOU FM-Podcast teilen sie ab sofort jeden Dienstag mit ihrer Community emotional ihre Alltagserlebnisse und nützliche Lifehacks.

Was für ein Gefühl ist es, als Vater das neugeborene Kind das erste Mal schreien zu hören? Warum spricht niemand über Kaiserschnitte? Wie bringe ich mein Baby zum Schlafen? Über diese und weitere Fragen tauschen sich Leon, Zwillingsvater von zwei Jungen, und Nick, Vater eines Jungen und eines Mädchens, ohne Filter und Klischees in ihrem Podcast aus. Beide sind im Sommer zur gleichen Zeit Vater geworden.

Der Podcast ist ab sofort wöchentlich in der ARD Audiothek und überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Dazu kommen Posts auf dem YOU-FM-Instagram-Kanal @youfm .

Tipps von Vätern für Väter – Gemeinsam mit der Community

Die "Bromance Daddys" geben ganz persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. Sie versuchen, anderen Vätern unterhaltsam und informativ eine Orientierung im neuen Leben mit den Kindern zu geben. In jeder Folge fließen Fragen und Tipps der Community ein.

Hörerinnen und Hörer können die Hosts via E-Mail an bromancedaddys@you-fm.de kontaktieren. Außerdem können Interessierte ihr Feedback, Wünsche und Anregungen auf dem Instagram-Account von YOU FM teilen.

Lars "Nick" Ellenberger ist in Ludwigshafen geboren und diplomierter Sportwissenschaftler. Nach Stationen unter anderem beim Sportsender Sport1 und bei RPR1 arbeitete er von 2012 an bei Hit Radio FFH als Redakteur und Reporter. Dort war er zunächst in der Sportredaktion und zuletzt in der Redaktion für die Morningshow tätig. Bei YOU FM ist er seit drei Jahren Moderator, von 2018 bis 2020 moderierte Nick gemeinsam mit Susanka Kröger "Die beste Morningshow der Welt".

Andreas "Leon" Noll ist in Wiesbaden geboren und Redakteur und YouTuber. Seit Januar 2017 arbeitet Leon für YOU FM, mittlerweile auch für den YouTube-Kanal der "Hessenschau". 2020 startete er das YouTube-Format "Flashback 2000".

Weitere Informationen Nick und Leon betreiben seit 2016 den YouTube-Kanal "FRESH BOXX TV" mit 140.000 Abonnentinnen und Abonnenten, sowie den TikTok-Kanal "Die Bromance Show" mit 120.000 Abos. Ende der weiteren Informationen

