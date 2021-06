"Deutschrap ideal" heißt der neue YouTube-Kanal von YOU FM, dem jungen hr-Radio, mit Host Simon Vogt und den Stars der deutschen Rap-Szene.

"Deutschrap ideal" startet vom 23. Juni an auf YouTube. Jeden Donnerstag um 15 Uhr kann sich die Deutschrap-Community auf eine neue Ausgabe des Formats freuen, das auch später von 22 bis 24 Uhr in YOU FM on air zu hören ist. Motto: echte Leute, Beats und Stories.

Simon Vogt, YOU FM-Moderator und Szene-Insider, feiert in "Deutschrap ideal" mit Playern aus dem Deutschrap-Kosmos die neueste Musik und spricht über Trends und die News aus der Szene. In der Premierenfolge von "Deutschrap ideal" hostet Simon den "King of Rap" Kool Savas.

Die Deutschrap-Szene wird gegrillt

Außerdem neu am Start ist das Format "Simon Grillz" auf YouTube. Vom 20. Juni an konfrontiert Host Simon Vogt Deutschrap-Künstler*innen jeden Sonntag mit Fakten aus ihrer Vergangenheit, von denen die Rapper nicht geahnt haben, dass sie irgendjemand kennt oder die sie am liebsten schon wieder vergessen hätten. Heraus kommen Stories, die man so noch nie gehört hat.

Zur "Simon Grillz"-Premiere am kommenden Sonntag kommt Rapper Summer Cem auf den heißen "Interview-Rost". In den nächsten Wochen wagen sich Mero, Xatar, Celo, Abi, PA Sports und KC Rebell zur Grillsession.

Weitere Informationen Mit dem Start von "Deutschrap ideal" und "Simon Grillz" wird es außerdem "Behind the scenes"-Stories mit News für die Community zu den Shows und Gästen auf Instagram via "Deutschrap ideal" geben. Ende der weiteren Informationen

