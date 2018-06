Am 21. Juni machen wir die Türen im Hessischen Rundfunk weit auf. Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber aus ganz Hessen machen einen Tag lang mit uns Programm: Radio, Fernsehen oder Internet.

Unsere Gäste werden mit uns in den Redaktionskonferenzen diskutieren und erleben, wie der Themenplan für eine Sendung oder die Startseite unseres Online-Nachrichtenangebots entsteht. Sie steigen mit einem Kamerateam in unseren Übertragungswagen und werden zum Reporter vor Ort.

Die aus ganz Hessen ausgewählten Zuschauer werden in der Nachrichtenredaktion verfolgen, wie jede Minute neue Meldungen der Agenturen hereinkommen und treffen die richtige Auswahl für die knappe Sendezeit. Als Musikredakteur wählen sie Titel für unser Radioprogramm aus, die nicht nur Ihnen, sondern Hunderttausenden anderen Hörern gefallen können.

Und das Wichtigste: Wir werden an diesem Tag auch ganz genau erfahren wollen, was die "Programm-Macher" über den hr denken, was sie an uns schätzen, aber auch was sie an unserer Arbeit stört. Wir sind sehr neugierig darauf, was wir noch besser machen können!