Am 9. November 1989 ist die Mauer zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR gefallen. Zum 30. Jubiläum gibt es im hr ein umfangreiches multimediales Angebot rund um die Themen Erinnerung, Identität und Freiheit. Hier geht es zum Überblick.

Fernsehbeiträge

Stau am Grenzübergang Herleshausen nach dem Mauerfall Bild © picture-alliance/dpa

Im Programm des hr-fernsehens gibt es am 9. November verschiedene Sendungen, die sich mit dem Thema "30 Jahre Mauerfall" beschäftigen. Ein Highlight ist das "Hessen extra live" um 16.20 Uhr und 18 Uhr: Am Tag der offiziellen Feier zum Mauerfall sendet das hr-fernsehen live von der ehemaligen innerdeutschen Grenze aus Wanfried. Um 11 Uhr wird das Fuldaer Domplatzkonzert mit dem hr-Sinfonieorchester "1275 Jahre Fulda - 30 Jahre Mauerfall " übertragen. Neben dem 1275. Jahrestag der Gründung des Klosters Fulda wird unweit der ehemaligen innerdeutschen Grenze offiziell an den Mauerfall vor 30 Jahren erinnert.

Hörfunkbeiträge

Die Band Herbst in Peking und ihr Song "Bakschischrepublik" sind Teil des Webspecials "die anderen bands" der DDR. Bild © Aram Radomski

Auch im Hörfunk ist das 30. Jubiläum des Mauerfalls ein großes Thema. So hat hr1 das Webspecial "die anderen bands - der DDR Der Soundtrack der Wende" produziert, bei hr-iNFO gibt es einen Podcast mit dem Titel "30 Jahre Mauerfall: Eine Frage der Identität" . Im Programm von hr2-Kultur gibt es vom 9. bis zum 10. November verschiedene Sendungen zum Thema: Ein Highlight ist zum Beispiel die Lauschinsel für Kinder "Fritzi war dabei – eine Wendewundergeschichte" , in der Fritzi erzählt, wie sie die aufregenden letzten Wochen der DDR erlebt hat, was in dieser Zeit alles in ihrer Schule, ihrer Familie und ihrer Stadt passierte. Im Feature "Aus moralischen Gründen geschlossen" geht es um das Ende der Staatssicherheit in Rostock.

Digitalangebote

Michael Kaufmann aus Hattersheim erzählt, wie er den Mauerfall erlebt hat. Bild © hessenschau.de/Imago (Birgit Kinder)

In der hessenschau.de-Serie "Was Hessen mit der Wende verbinden" berichten Hessen, was der Mauerfall für sie persönlich bedeutet hat. Für "Orte der Freiheit" wurden 30 Jahre nach dem Mauerfall hessische Schüler*innen gefragt, wo ihre alltäglichen Orte der Freiheit in Hessen sind. Dazu haben sie kurze Videos geschickt.