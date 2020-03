Wegen des Corona-Virus werden zur Zeit in Hessen einige Veranstaltungen abgesagt. Davon sind auch Events des Hessischen Rundfunks betroffen, darunter die Teilnahme der hr-Bigband am Konzert "Fast Machines" am 7. März im Rahmen der "cresc biennale". Hier finden Sie nähere Informationen und eine Übersicht über abgesagte oder verschobene Veranstaltungen.

Die hr-Bigband wird am Samstag, 7. März, nicht an der Veranstaltung "Harmonielehre – Fast Mashines" im Rahmen der "cresc Biennale für aktuelle Musik" im hr-Sendesaal teilnehmen. Grund hierfür ist ein Corona-Fall im Umfeld der hr-Bigband.

Der Kontakt mit der hr-Bigband hat am vergangenen Montag, 3. März, nachmittags im Rahmen von Proben im hr-Bigband-Studio stattgefunden. Nachdem die betroffene Person am Dienstag Krankheitssymptome aufwies, wurden aufgrund der Ansteckungsgefahr vorsorglich weitere Proben abgesagt. Die Mitglieder der hr-Bigband und das Management befinden sich seitdem in häuslicher Quarantäne.

Der Krisenstab des hr steht im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und beschäftigt sich aktuell intensiv mit dem Fall. Dies bedeutet unter anderem, dass die Kontaktketten aller Betroffenen innerhalb des hr sowie weitere Maßnahmen geprüft werden.

Die nachfolgende Übersicht wird von uns regelmäßig aktualisiert. Dennoch kann es sein, dass einer unserer Partner oder die Betreiber eines Veranstaltungsortes ein Event absagen, und diese Information hier noch nicht zu finden ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hörer- und Zuschauerservice.

Weitere Informationen Führungen im hr - bis 20. März 2020 Führungen im Hessischen Rundfunk sind vorerst ausgesetzt.

Bereits angemeldete Teilnehmer*innen werden darüber informiert.



Infos zu Führungen im hr



Ansprechpartner*innen:

hr-Besucherservice

Telefon: 069 155-3119

Montag bis Freitag: 9:30-11.30 / 13:00-15:00 Uhr

E-Mail: fuehrungen@hr.de Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen hr2-RadioLiveTheater, Offenbach, Donnerstag, 5. März 2020 Das Live-Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" des hr2-RadioLiveTheaters am 5. März in der Alten Schlosserei der EVO in Offenbach wird auf einen neuen Termin verlegt. Die EVO als Mitveranstalterin und Hallenbetreiberin hat die Verlegung in Abstimmung mit der Stadt Offenbach beschlossen.

Alle Karten behalten ihre Gültigkeit, der neue Termin wird noch bekannt gegeben. Gekaufte Karten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, storniert werden. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen hr1-Dancefloor Rotenburg und Offenbach, Samstag, 7. März 2020 Die hr1-Dancefloors in Rotenburg und Offenbach am 7. März werden nach Rücksprache mit dem Veranstalter und den Behörden verschoben. Ersatztermin für den hr1-Dancefloor in Rotenburg ist der 25. April 2020. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Harmonielehre - Fast Machines, Frankfurt, 7. März 2020 Da im Umfeld der hr-Bigband eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wird die Teilnahme der hr-Bigband am Konzert "Fast Machines" am 7. März im hr-Sendesaal abgesagt. Das hr-Sinfonieorchester wird durch den Abend führen. Der Krisenstab des hr steht im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und beschäftigt sich aktuell intensiv mit dem Fall. Dies bedeutet unter anderem, dass die Kontaktketten aller Betroffenen innerhalb des hr sowie weitere Maßnahmen geprüft werden. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen hr-Sinfonieorchester Gastkonzert, Zürich, Sonntag, 15. März 2020 Das Gastkonzert des hr-Sinfonieorchesters am 15. März in Zürich wurde abgesagt. Die Schweizer Behörden haben veranlasst, dass Veranstaltungen in der Schweiz mit über 1.000 Zuschauern wegen des Corona-Virus nicht stattfinden sollen. Die anderen Konzerte der Tournee des hr-Sinfonieorchesters in Düsseldorf, Berlin, Wien und Athen werden wie geplant stattfinden. Ende der weiteren Informationen

