Nachrichten mit Gans? Kein Problem für die Hessenschau. Der tierische Studiogast interessierte sich brennend für die Themen am Vorabend vor Heiligabend.

Bei ihrem Besuch in den Fernsehstudios des hr war Elvira nicht nach Abendessen zumute. Einen Snack konnte sie auch später noch einnehmen. Die Weihnachtsgans wollte lieber sehen, wie Ulrich Zimpelmann die Abendnachrichten verlas. Dabei dachte sie gar nicht daran, sich an die Anweisungen der Regie zu halten. Elvira wollte auch einmal vor der Kamera stehen. Und sie wusste sich blendend in Szene zu setzen!

Der Beitrag war in der "Hessenschau" vom 23. Dezember 1994 zu sehen.