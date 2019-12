Viele Menschen fahren zu Weihnachten zurück zu ihren Familien und das gerne auch mit dem Zug. Einige der letzten Anreisenden wurden 1987 am Frankfurter Hauptbahnhof interviewt.

Es ist oft ein besonderes Gefühl für diejenigen, die zu Weihnachten zu ihren Familien und an die Orte ihrer Jugend zurückkehren. Sie freuen sich auf ihre Eltern, Kinder und Geschwister und ein gemeinsames Fest.

Hier zeigen wir einige von ihnen, die mit dem Zug am Tag vor Heiligabend aus Düsseldorf, München oder London am Hauptbahnhof Frankfurt ankamen, um in der Stadt zu bleiben oder sich auf die weitere Reise zu begeben.