Es ist soweit: Nach 23 Türchen und vier Adventssonntagen steht in Hessen heute Heiligabend ins Haus. In unserem 24. Türchen sendet uns Holger Weinert Festtagsgrüße aus 2001.

Es ist der 24. Dezember 2001: Alle Mitarbeiter*innen des hr sind zu Hause und verbringen Heiligabend mit ihren Familien und Freunden. Alle Mitarbeiter*innen? Nicht ganz, denn schließlich gibt es auch an den Feiertagen Programm im Fernsehen und Radio.

Unter denjenigen, die an Heiligabend die Stellung hielten, waren auch Moderator Holger Weinert und Hund Paula. Die beiden hatten es sich in weihnachtlicher Atmosphäre auf dem Sofa gemütlich gemacht und bekamen sogar von der Hessenschau-Redaktion ein Geschenk. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!

Dieser Beitrag war in der "Hessenschau" vom 24. Dezember 2001 zu sehen.