Sogar der Nikolaus musste sich in Zeiten des Wirtschaftswunders etwas dazu verdienen. Der Heilige sah sich in der Vorweihnachtszeit 1958 gezwungen, für Fotos mit Kindern einen Obolus zu verlangen.

Hessinnen und Hessen, die ihre Vorweihnachtszeit in Ruhe und Beschaulichkeit verbringen wollen, sollten die Frankfurter Innenstadt meiden. Das war 1958 nicht viel anders.

Wie in unserem 6. Türchen zu sehen, war die Zeil schon damals eine Flut aus Menschen und Lichtern, samt Straßenbahn. Sogar der Nikolaus war in diesen Tagen geschäftlich in Frankfurt unterwegs. Bei aller Wohltätigkeit konnte er es sich seinerzeit nicht leisten, Fotos mit Kindern umsonst anzubieten.

Am 5. Dezember 1958 wurde dieser Beitrag in der "Abendschau" gezeigt.