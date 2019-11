Kameraführung statt Kopfrechnen, Moderieren statt Gedichte analysieren: Am 12. November tauschten rund 180 hessische Schüler*innen Schule gegen Funkhaus und erhielten einzigartige Einblicke in die Arbeitsweise des hr.

Für den ARD-Jugendmedientag im hr bekam jede Schülerin und jeder Schüler einen persönlichen Stundenplan, der sie an mehrere der über 30 Stationen führte. Die Schüler*innen konnten beispielsweise im Green-Screen-Studio den Wetterbericht moderieren, in einer Schalte Auslandskorrespondentin Dunja Sadaqi in Marokko interviewen oder mit hr-Mitarbeitern eine Pressemeldung für ihre Regionalzeitungen schreiben.

Hier gibt es einige Eindrücke des Tages:

Folgende Schulklassen waren beim Jugendmedientag im hr dabei:

• Schrenzerschule Butzbach, WPU Schulreporter/Schülerzeitung digital

• Schuldorf Bergstraße Seeheim-Jugenheim, Einführungsphase

• Brüder Grimm Schule Steinau a.d. Str., R10

• Gesamtschule Gießen Ost Ostschulmedia SGmbH, Schülerfirma für Medien, Licht und Ton,

• Rehbergschule Herborn

• Kinzig-Schule Schlüchtern, Jahrgangsstufe 12

• Janusz-Korczak-Schule Bad Schwalbach, Schülerzeitung (8.und 9. Schulbesuchsjahr),

• Elisabethenschule Hofheim am Taunus, 9. Klasse der Medien AG

• Graf-Stauffenberg-Gymnasium Flörsheim am Main, Pull-Out Gruppe zur Begabungsförderung Jahrgang 8/9

• Carl-Strehl-Schule Marburg, JGS 9

• Max-Eyth-Schule Kassel, 11 FOI 2