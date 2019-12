"Wie fühlt es sich an, zu scheitern? Ganz ehrlich? Beschissen!" eröffnet Moderatorin Antonia Troschke mit fester Stimme die Radio-Show "Schöner Scheitern". Darin spricht die hr-Volontärin persönlich und offen mit drei Menschen, die von sich selbst sagen: "Ich bin gescheitert." Die Sendung ist Teil eines crossmedialen Projekts der hr-Volontär*innen mit Namen "Schöner Scheitern". Hier finden Sie alle Inhalte zum Thema.

Insgesamt drei Protagonist*innen haben die Volontär*innen zu einem Talk über ihr persönliches Scheitern eingeladen: Claudia Berger, Benedikt Greef und Ronja Merkel. Von einer Vergangenheit als Drogenabhängige, über ein Leben mit einer Lüge bis hin zur Selbstaufgabe für die Liebe haben alle drei Schlimmes erlebt - und ihr Leben danach in die Hand genommen. Moderatorin Antonia Troschke interessiert sich daher nicht nur für die dramatische Story, sie fragt auch: "Was hast Du daraus gelernt?"

Zu sehen sind die Talks auf dem You Tube Kanal des Hessischen Rundfunks, ebenso wie ein Porträt über die Protagonistin Claudia Berger:

Externer Inhalt von Youtube (Video)

In der Radio-Show werden die Geschichten aller drei Protagonist*innen erzählt, hier gibt es die Sendung zum Nachhören:

Audiobeitrag Audio Der Podcast zum Nachhören

Auf Instagram gibt es Stories und Feed-Posts zum Thema Scheitern. So erzählt Volontärin Jannika Kämmerling in einem IG-TV Video eine ganz persönliche Geschichte und Host Lisa Brockschmidt stellt Fragen zum Thema Scheitern an die Protagonist*innen - aber auch an die User*innen.

Um das Thema Scheitern aber nicht nur von der ernsten Seite zu sehen, sondern auch darüber lachen zu können, haben sich die Volontäre zwei Formate für You Tube ausgedacht:

"Schärfer Scheitern"

Lea Köppen und Marcel Sommer adaptieren das Trinkspiel "Ich habe noch nie" auf das Thema Scheitern. Die Idee: Es werden Karten vorgelesen, auf denen Situationen klassischen Scheiterns beschrieben sind wie zum Beispiel: "Ich bin schon einmal beim Lästern erwischt worden". Wenn der Satz auf sie zutrifft, müssen die beiden hr-Volos etwas Scharfes essen oder trinken. Die Folge: tränende Augen, Schweißausbrüche, Husten - und eine ganze Menge Spaß. "Es ist nicht nur scharf, sondern auch ganz schön eklig" bekundet Lea Köppen zwischendurch.

Externer Inhalt von Youtube (Video)

"3 Dinge, die überhaupt nicht gescheitert sind"

hr-Volontär Constantin Röse betrachtet das Thema Scheitern in seinem Beitrag satirisch. Bei You Tube präsentiert er drei Dinge, die jeder für gescheitert hält - außer er: "Man muss die nur positiv sehen". So habe es auch Vorteile, dass der Berliner Flughafen BER noch nicht in Betrieb sei, denn: "Open spaces sind modern."