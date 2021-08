Am 26. September sind Bundestagswahlen. Der Hessische Rundfunk (hr) bietet mit seiner Berichterstattung auf allen Kanälen Orientierung und bringt die Hessen auf den neuesten Stand. Hier haben wir für Sie die Angebote zusammengestellt.

26. September

17 bis 22 Uhr

Am Wahlabend berichtet hr-iNFO über erste Ergebnisse und Ereignisse und Reaktionen aus den hessischen Regionen und den Wahllokalen in Berlin.

17:45 Uhr und 20:15 Uhr

Im hr-fernsehen werden die Moderatorinnen Ute Wellstein, Kristin Gesang und Jennifer Sieglar in der Sendung "#hrWahl - Hessen hat gewählt - Die Sendung zur Bundestagswahl 2021" die Ergebnisse der Wahl mit Gesprächspartnern einordnen.

18 bis 21 Uhr

hr1 berichtet am Wahlabend in einer aktuellen Wahlsendung mit den Moderatoren Lars Henning Metz und Stefan Sprang über die Ergebnisse und analysiert diese.

hr4 schaltet am Morgen nach der Wahl um 7:30 Uhr und um 8:30 Uhr in die Regionalstudios Fulda, Gießen und Darmstadt und legt den Fokus auf regionale Ergebnisse und Besonderheiten.

30. August bis 24. September

Redakteur Christoph Tautz präsentiert in der hr3-Morningshow unter dem Titel "hr3 Tag & Macht" wissenswerte Details und unterhaltsame Fakten zum Bundestag und seinen Mitgliedern. Er beantwortet Fragen wie: Haben alle Bundestagsabgeordneten einen Bodyguard oder was verdient man in der Bundespolitik eigentlich?

Hörerinnen und Hörer können sich unter hr3.de außerdem ein genaueres Bild von Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet und ihren Positionen zu wichtigen Themen machen. In der Interview-Reihe "Kampf ums Kanzleramt – wer regiert Deutschland?" der ARD-Pop-Programme stellen sie sich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten sowie von Hörerinnen und Hörern aus ganz Deutschland.

19. September um 20:15 Uhr im hr-fernsehen

13. bis 18. September als Serie in der Hessenschau

12. September in der ARD Mediathek

WählBAR - Theken-Talk zur Bundestagswahl

Auf einen Drink treffen wir die hessischen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl in der "WählBAR". In lockerer Kneipen-Atmosphäre soll es um die Person gehen, die sich bewirbt – und nicht nur bierernst um Politik. Das Moderatoren-Duo Ute Wellstein und Bastian Korff möchte ihnen persönlich und politisch näherkommen: Was bewegt sie und was wollen sie bewegen? Außerdem sendet hr-iNFO jeden Morgen einen Best-Of Beitrag zu "WählBAR - Theken-Talk zur Bundestagswahl" und spricht mit Bastian Korff oder Ute Wellstein dazu.

26. August, 2., 9., 11., 16. Und 18. September

hr-iNFO sendet jeweils um 20:35 Uhr das "hr-Küchenkabinett: Rezepte für eine bessere Politik ". Host Stefan Bücheler kocht mit sechs Redakteurinnen und Redakteur und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen der Politik. Er verbindet beide Welten - Küche und Politik. Wer hat das Sagen? Wer bekommt die größte Portion? Und wie viel Bio darf es sein? Beim Schnippeln, Kochen und Servieren geht es in jeder Folge um ein anderes Thema, das die Menschen in Hessen vor der Bundestagwahl bewegt. Was können wir gegen den Klimawandel tun? Wem vertrauen wir unser Land an? Wie treffe ich eigentlich eine Wahlentscheidung? Die Folgen sind außerdem als Podcast online unter hr-inforadio.de zu hören.

Weitere Informationen Die Themen im Überblick: 26. August: Rezepte für bezahlbaren Wohnraum

2. September: Rezepte für ein Leben nach der Pandemie

9. September: Rezepte gegen den Klimawandel

11. September: Rezepte für unsere Gesundheitsversorgung

16. September: Rezepte für gute Bildung

18. September: Rezepte für die Wahlentscheidung Ende der weiteren Informationen

hr-iNFO begleitet den Wahlkampf durchgehend in der Sendung "Das Thema". Darin wird zu aktuellen Ereignissen rund um die Wahl und Aspekten wie Klima, Rente und Arbeit, Gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Kosten des Wohnens aus regionaler Perspektive berichtet.

7., 9., 14., 16., 21., und 23. September

hr4 startet ab 7. September jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 eine regionale Serie, mit Beiträgen aus den Regionalstudios in Fulda, Gießen und Darmstadt.

Weitere Informationen Die Themen im Überblick: 7. September: Corona und die Folgen

9. September: Bildung – Schule

14. September: Mobilität – und Arbeit in ländlichen Regionen

16. September: Digitalisierung

21. September: Wohnen, Stadt-Land-Projekte

23. September: Klimaschutz Ende der weiteren Informationen

6., 10. und 13. September

Host Eva Schulz verbringt in "Deutschland 3000 Wahl-Spezial: Der Kanzler*innen-Check" jede Woche eine Stunde mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und spricht mit ihnen über politische und gesellschaftliche Themen. Für die jungen Radioprogramme der ARD trifft sie am 6. September Olaf Scholz, am 10. September Annalena Baerbock und am 13. September Armin Laschet und stellt ihnen die Fragen von Hörerinnen und Hörern. Die Folgen werden um 17 Uhr in YOU FM gesendet und sind als Podcast in der ARD-Audiothek zu finden. Außerdem wird "Wahl-Spezial von Deutschland 3000" auf Instagram zu finden sein, genauso wie das ARD-Format "Du stimmst".

30. August bis 4. September

In der Instagram-Serie von hessenschau.de "Wahlprogramm to go" werden die Wahlprogramme der sechs Parteien im Bundestag hinsichtlich der Themenbereiche Digitalisierung, Pflege, Rassismus, Wohnen, Energiewende und Verkehr analysiert. Was steht darin wirklich? Nutzerinnen und Nutzer können durch die einzelnen Positionen swipen und sie vergleichen. Auf hessenschau.de wird dies mit Beispielen und Protagonistinnen und Protagonisten aus Hessen zusätzlich verdeutlicht. In hr-iNFO wird die Serie in der Woche vor der Wahl gesendet.

Die "YOU FM Good Morning Show" beantwortet in der Rubrik "Behind the Bundestag" unterhaltsame Fragen wie: Welche Lovestories gab es schon im Bundestag oder was verdienen die Leute eigentlich? Passend dazu präsentieren die Morningshow-Moderatoren ein Instagram-Reel-Format mit bunten Fakten und Talk abouts zur Bundestagswahl.

YOU FM startet zusätzlich unter dem Motto "Backe dir eine Partei" Straßenumfragen, bei denen Nutzerinnen und Nutzer, die aus ihrer Perspektive, wichtigen politischen Themen ansprechen können. Zu sehen gibt es die Statements auf Instagram.

In YOU FM werden unter dem Titel "Dein Wahlprogramm in 60 Sekunden" zusätzlich vor der Wahl kompakt die Wahlprogramme der einzelnen Parteien vorgestellt.

23. bis 29. August

YOU FM-Morningshow-Moderator Benne Schröder erklärt in "Bennes Besserwissen", wie die Parteien zu Themen wie Klima, Mobilität, Diversity und Chancengleichheit, Wohnen und Arbeit stehen.