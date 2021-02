Am 14. März sind Kreis- und Gemeindewahlen in Hessen. Der Hessische Rundfunk (hr) bietet mit seiner Berichterstattung zur Kommunalwahl auf allen Kanälen Orientierung und bringt die Hessen auf den neuesten Stand.

Der hr berichtet mit zahlreichen Korrespondenten aus vielen Städten, Gemeinden und Kreisen vor der Wahl, am Wahlabend und am Tag danach. Auch in den sozialen Netzwerken aktualisiert der hr permanent die wichtigsten Informationen.

Der hr informiert außerdem darüber, in welcher Form Wahlberechtigte in Hessen an der Wahl teilnehmen können, wie das Wählen im Detail funktioniert und ruft zur Wahl auf – ob per Brief oder im Wahllokal.

Umfassendes Wahl-Angebot auf hessenschau.de

Das hr-Nachrichtenportal für Hessen bietet schon jetzt in einem Dossier Hintergrundgeschichten, ein Erklärvideo zum Wahlsystem, sowie Regionen-Wahlchecks, die einen Überblick darüber geben, was die Menschen in den Städten, Gemeinden und Landkreisen bewegt. Außerdem informiert hessenschau.de über die Aufgaben von Kreisen und Ortsbeiräten.

Am Wahlabend des 14. März laufen alle aktuellen Ergebnisse direkt vom Statistischen Landesamt bei hessenschau.de. Außerdem schaltet die Redaktion einen Wahl-Ticker, in dem zum Beispiel aktuelle Tweets zum Thema gebündelt werden. Einen umfassenden Ergebnisdienst und einen Wahl-Überblick bietet auch der hr-text ab Videotext-Seite 700.

Drei Sondersendungen im hr-fernsehen

Das hr-fernsehen bietet neben den Informationen in der "hessenschau" am Wahlabend zusätzliche Sendungen, in denen die ersten Ergebnisse und Reaktionen präsentiert werden: "#hrwahl – hessen hat gewählt" von 18 bis 19 Uhr, von 21 bis 22:30 Uhr und von 23 bis 24 Uhr. Am Montag, 15. März, sendet das hr-fernsehen eine weitere aktuelle Ausgabe von "#hrwahl – hessen hat gewählt" von 20:15 bis 21:30 Uhr. Ute Wellstein moderiert, Kristin Gesang präsentiert die Wahlergebnisse, und Jennifer Sieglar fasst das Geschehen in den sozialen Netzwerken zusammen.

Die "hessenschau" berichtet außerdem bei Instagram über die Wahl. Die wichtigsten Informationen sind in einen Wahl-Guide gebündelt. Dort gibt es Erklärvideos zum Ausfüllen des Wahlzettels sowie zu den Aufgaben der Kommunalpolitik. Zusätzlich thematisiert ein Kommunalwahl-Quiz die Wahl spielerisch.

In der sechsteiligen Serie "Geht doch! – Wie Hessens Kommunen Probleme lösen" blicken "hessenschau" und hr-iNFO vom 8. bis 12. März auf Themen, die viele Menschen in Hessen betreffen und daher auch im Kommunalwahlkampf eine Rolle spielen. Sie zeigen, wie kleinere Kommunen damit umgehen und wo bereits Lösungen für diese Herausforderungen gefunden wurden. Die Themen sind: Wohnen, Verkehr, Klima, Arbeitsplätze, Innenstadtverödung, Gesundheitsversorgung. Die Serie wird ebenfalls in hr1, hr2-kultur und hr4 gesendet.

Immer informiert – Die Kommunalwahl in den hr-Radioprogrammen

hr-iNFO begleitet den Wahlkampf sowie den Wahltag durchgehend. In der Woche vor der Wahl informiert der Sender in "Das Thema" über inhaltliche Schwerpunkte des Wahlkampfes, lokale Auffälligkeiten sowie politische Verschiebungen. Am Wahlabend selbst berichtet hr-iNFO von 18 bis 21 Uhr über erste Ergebnisse und Ereignisse. Am Morgen nach der Wahl bietet das Informationsradio des Hessischen Rundfunks Ergebnisse, Hintergründe und Analysen. hr2-kultur stellt in einer sechsteiligen Reihe die kulturpolitischen Positionen der Parteien dar, denn die Themen in der kommunalen Kulturpolitik sind so vielfältig wie das Parteien-Spektrum bunt. Beleuchtet werden die Aspekte Digitalisierung, Ehrenamt, Räume für Kultur und Umverteilung. hr1 , hr3 , hr4 und YOU FM informieren tagesaktuell über regionale Themen, Ergebnisse und Ereignisse der Kommunalwahl.