"Schule aus!" Diese zwei Wörter bekommen aktuell eine neue Bedeutung. Die Schulen sind aufgrund der Corona-Krise geschlossen, Kinder und Jugendliche werden über Lernplattformen und von ihren Eltern unterrichtet. Der Hessische Rundfunk kommt in diesen Zeiten seinem Bildungsauftrag in besonderer Weise nach und stellt noch mehr Angebote für Schüler*innen von der ersten Klasse bis zur Oberstufe ins Netz.

Als Entspannung zwischendurch und nach der getanen Arbeit soll natürlich die Unterhaltung auch nicht zu kurz kommen. Dafür bietet der hr Hörspiele für unterschiedliche Altersklassen und viele Tipps für neue (Hör-)Bücher von Kinder für Kinder an.

Weitere Informationen hr bringt die hessischen Kinder und Jugendlichen zusammen Unser Tipp: Noch mehr Spaß macht es, die Angebote gemeinsam zu nutzen. Verabredungen und Austausch über das Telefon oder Messenger-Dienste machen es möglich, gemeinsam zu hören, zu schauen und zu lernen. Ende der weiteren Informationen

So geht MEDIEN – Fake News erkennen

Egal ob falsche Infiziertenzahlen in Zeiten von Corona, Verschwörungstheorien über Freimaurer oder Stimmungsmache gegen Bevölkerungsgruppen: Lügen und Falschnachrichten verbreiten sich im Netz in einer enormen Geschwindigkeit. So geht MEDIEN hat dazu eine Vielzahl an Videos, Tutorials und Unterrichtsmaterial erstellt, um Fake News erkennen und die Tricks der Macher durchschauen zu können.

Kinderfunkkollegs

Kinderfunkkolleg Musik : Ohren auf und los!

Warum bewegt uns Musik? Wie sieht der Alltag eines Musikers aus? Und wie erzählt Musik Geschichten? Wir erklären die Welt der Musik.

Kinderfunkkolleg Geld : Kohle, Cash und Pinkepinke

Schon die vielen umgangssprachlichen Ausdrücke zeigen, dass Geld unser Denken und Handeln bestimmt. Wir sind dem Geld auf der Spur.

Kinderfunkkolleg Religion : Was glaubst du denn?

Hier geht es um Glaubensfragen, Fragen, die sich an die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam wenden.

Kinderfunkkolleg Mathematik : Punkt, Komma, Strich

Wir lüften die kleinen und großen Geheimnisse im Universum der Zahlen, Formen, Muster und der Zeit.

(Besonders gut für Grundschüler*innen geeignet)

What's Web – Videoprojekt zum präventiven Jugendmedienschutz

Soziale Netzwerke, Messaging-Dienste und Streaming-Angebote haben längst einen festen Platz im Alltag von Schüler*innen eingenommen. Dieser offene Umgang mit neuen Medien bietet viele Möglichkeiten, birgt aber auch Risiken, die nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar sind. Mit dem Projekt What's Web machen der hr und das Hessische Kultusministerium daher auf Chancen und Gefahren im Netz aufmerksam und fördern einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien. In Zusammenarbeit mit der erfolgreichen YouTube-Videokünstlerin Coldmirror gibt es Kurzclips zu den Themen "think before you post", Hatespeach, Gaming, always on, Datensicherheit und Influencer.

(Besonders gut für Schüler*innen ab der Sekundarstufe I)

Jetzt heißt es "zurücklehnen und Ohren spitzen"

Oh Calimero! | Kinderhörspiel (ab 7 J.)

Charlottes Mutter kommt auf keinen Fall ein Tier ins Haus. Doch Charlotte setzt alles daran, doch noch an ein Tier zu kommen. Ob ihr das gelingt?

Frau Fledder und Herr Zitrone | Kinderhörspiel (ab 7 J.)

Frau Fledder ist eine Fledermaus, die es in sich hat – und sich Hals über Flügel in den Wellensittich Herrn Zitrone verliebt. Doch dann landet er auch noch auf einer nächtlichen Verbrecherjagd.

Der Rächtschraipkönich | Kinderhörspiel (ab 8 J.)

Kevin Keck stottert, das weiß aber niemand außer Lukas. In ihre Klasse kommt ein neuer Schüler, der mit seinen lustigen Wortschöpfungen und mutigen Sprachspielereien das Leben der Klasse total auf den Kopf stellt.

Alle Hörspiele und viele Tipps für neue (Hör-)Bücher von und für Kinder gibt es im Podcast-Channel der Lauschinsel auf hr2.de.

Märchen und Verbrechen – Die Kriminalakten der Brüder Grimm (ab 12 J.)

Kassel 1807: Die Brüder Grimm leben in einer unruhigen Zeit. Napoleon gründet den ersten Reformstaat auf deutschem Boden. Und Jacob Grimm, der eigentlich in Ruhe an der Deutschen Märchensammlung arbeiten will, gerät unversehens ins Zentrum der Macht. Sind die Märchen in Wirklichkeit verkappte Kriminalfälle? Die Podcast-Hörspiel-Serie "Märchen und Verbrechen" erzählt die Grimmschen Märchen vor diesem Hintergrund kriminalistisch um.