Der Hessische Rundfunk ist für die ARD in diesem Jahr enger Kooperationspartner der Frankfurter Buchmesse. Die Veranstaltungen auf der ARD-Buchmessenbühne finden in diesem Jahr zwar ohne Publikum statt - Bücherfreund*innen können sich aber auf ein vielfältiges digitales Angebot freuen.

Das Veranstaltungsprogramm auf der ARD-Buchmessenbühne wird ohne Publikum stattfinden. Angesichts steigender Infektionszahlen in Frankfurt am Main und bundesweit haben die Frankfurter Buchmesse GmbH und der Hessische Rundfunk als Veranstalter beschlossen, das Programm vor Ort nur mit den beteiligten Moderator*innen und Autor*innen durchzuführen. "Ich bedaure natürlich sehr, dass die Buchmesse in diesem Jahr nun doch ganz ohne Besucher*innen stattfindet“, so der Intendant des hr, Manfred Krupp, "bin aber zuversichtlich, dass das breite digitale Angebot überzeugen wird. Über den Online-Auftritt buchmesse.ARD.de streamen wir an allen Tagen Gespräche mit Autor*innen live von der ARD-Buchmessenbühne. Neben den Live-Streams bietet die Website Backstage-Einblicke, Porträts, Buchbesprechungen sowie den neuen Video-Podcast ‚What a Mess‘. Mit all diesen Angeboten wollen wir die Vielfalt auf dem Buchmarkt abbilden und dazu beitragen, die Bandbreite der aktuellen Themen darzustellen. Darüber hinaus sind wir mit umfangreicher Berichterstattung in Radio und Fernsehen für unser Publikum da."

Das digitale ARD-Programm

Als Live-Stream im Internet werden alle Gespräche der ARD-Buchmessenbühne angeboten und im Anschluss als Video-on-Demand bereitgestellt. Von Mittwoch bis Sonntag sprechen Autor*innen wie Christian Berkel, Cornelia Funke, Sven Plöger und Jan Weiler über ihre aktuellen Werke. Moderator*innen wie Max Moor, Bärbel Schäfer, Denis Scheck und Cécile Schortmann befragen die literarische Prominenz und sprechen mit spannenden Newcomer*innen. Das Format "Streiter*innen" stößt gender- und gesellschaftspolitische Debatten an.

Weitere digitale Attraktionen im ARD-Buchmessenprogramm sind die virtuelle 360-Grad-Führung durch das "Tagesschau"-Studio und ein Besuch in der hr3-Morningshow mit Tanja und Tobi. Ein digitaler Set-Besuch beim Tatort-Dreh bietet spannende Einblicke hinter die Kulissen. Alle virtuellen Touren werden von erfahrenen Gästeführer*innen moderiert und begleitet. Mit "What a mess – der Buchmesse Podcast" bietet der hr außerdem einen neuen Audio- und Video-Podcast an.

ARD-Buchmessennacht und "Schottisches Gipfeltreffen"

Die ARD-Buchmessennacht am Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, ist in diesem Jahr einer der Höhepunkte der Frankfurter Buchmesse. Catherine Mundt und Alf Mentzer präsentieren per Live-Übertragung aus der Frankfurter Festhalle Autor*innen wie Jan Böhmermann, Elke Heidenreich und die Buchpreisträgerin oder den Buchpreisträger. Am Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr, treffen die beiden Giganten der schottischen Literatur, Irvine Welsh und John Niven aufeinander – ebenfalls per Live-Stream. Moderiert wird der Abend von Thorsten Nagelschmidt und hr-Moderator und -Redakteur Ulrich Sonnenschein.