Bild © DFF Deutsches Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Main

Bild © DFF Deutsches Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Main

Zum Eröffnungsabend des Fokus-Festivals "Exodus nach Hollywood" spielt das hr-Sinfonieorchester unvergessene Soundtracks zu Filmklassikern wie "King Kong" und "Vom Winde verweht". Sie können Karten gewinnen und am 14. November mit dabei sein.

Zum Start des Fokus-Festivals "Exodus nach Hollywood" hat die Alte Oper Frankfurt das hr-Sinfonieorchester eingeladen, um ein Kapitel Filmmusikgeschichte in Bild und Ton lebendig werden zu lassen. Eines der Hauptwerke des Eröffnungsabends am Donnerstag, 14. November, in der Alten Oper Frankfurt ist Max Steiners Musik zum Filmklassiker "King Kong".

Sie wollen mit dabei sein, wenn das hr-Sinfonieorchester den Riesenaffen musikalisch auf die Spitze des Empire State Buildings begleitet und live den Soundtrack zu "Vom Winde verweht" spielt? Wir verlosen 2x2 Konzertkarten: Füllen Sie unser Kontaktformular bis zum 8. November um 12 Uhr aus, um an der Verlosung teilzunehmen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per Losverfahren ermittelt und von uns benachrichtigt.

Formular Verlosung für das Eröffnungskonzert "Fokus: Exodus nach Hollywood" Vorname* Nachname* Wohnort E-Mail-Adresse* Telefonnummer* Ich habe die Teilnahmebedingungen für diese Aktion gelesen und akzeptiere sie.* Name* E-Mail* Message Zurücksetzen Ende des Formulars