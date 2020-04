Die Radioprogramme hr3 und YOU FM, die "hessenschau", die HNA und VRN sind Medienpartner der Online-Plattform hessen-helfen.de. Unter dem Motto "Hessen Helfen! – Wir. Gemeinsam. Zusammen." möchte der Hessische Rundfunk gemeinsam mit dem Land Hessen ein Angebot für die bessere Koordination der Hilfe in der Corona-Krise machen. Die Website ist ab sofort online.

Von der Corona-Krise sind wir alle betroffen, vor allem die Älteren und Schwächeren in der Gesellschaft benötigen eine besondere Unterstützung. Viele Hessen wollen helfen. Die Landesstiftung "Miteinander in Hessen" bringt deshalb, unterstützt von den beiden hr-Radiosendern hr3 und YOU FM, der "hessenschau" und den weiteren Medienpartnern HNA und VRN, das zusammen, was zusammengehört: Die Online-Plattform www.hessen-helfen.de vereint Hilfsangebote und -gesuche gezielt miteinander.

Richtige Hilfe effektiv koordinieren

hr-Intendant Manfred Krupp. Bild © hr

Die Herausforderung der Koordination von Hilfen in der aktuellen Lage besteht darin, dass die Menschen oft nicht wissen, wo genau für wen was gebraucht wird. Genau da setzt die Online-Plattform www.hessen-helfen.de an. Sie ist eine digitale Schnittstelle für Helfende und Hilfesuchende in ganz Hessen.

Auf der Website werden konkrete Gesuche eingestellt, wie zum Beispiel: "In Bensheim wird eine Einkaufshilfe benötigt", "In Kassel werden Supermarkt-Mitarbeiter gesucht", "Ein Bauer bei Limburg benötigt Erntehelfer" oder auch "Die Tafel in Frankfurt braucht Lebensmittelspenden für Bedürftige". Die Menschen in Hessen erfahren somit, was an konkreter Hilfe oder Sachspenden in ihrer Region benötigt wird, und sie können gezielt unterstützen.

hr-Intendant Manfred Krupp sagt zur gemeinsamen Initiative: "In einer Zeit, in der wir die persönlichen Kontakte so weit wie möglich einschränken müssen, gilt es, das Miteinander umso mehr zu stärken. Viele Menschen in Hessen stehen zusammen, zeigen ihr großes Herz und wollen helfen. Wir wollen gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen ein Zeichen für Menschlichkeit setzen."

"Ein wichtiger Beitrag, den Zusammenhalt in Hessen zu stärken"

"Mit der Online-Plattform www.hessen-helfen.de leistet das Land angesichts der großen Herausforderung für unsere Gesellschaft einen wichtigen Beitrag, den Zusammenhalt in Hessen zu stärken", so Manfred Krupp.

Die Website greift ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung auf, anderen zu helfen. Der hr-Intendant weiter: "Der Hessische Rundfunk berichtet täglich im Fernsehen, Hörfunk und im Netz über alle Facetten der Corona-Krise. In den vergangenen Tagen haben wir die großartige Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen in Hessen in dieser außergewöhnlichen Krisensituation über unsere Programme und unsere Kanäle gemeldet haben, um den Älteren und Schwächeren in unserer Gesellschaft ihre Hilfe anzubieten."

Motivation genug, die Menschen in einem Netzwerk zusammenzuführen. "Wir möchten nun mit unseren Radioprogrammen hr3 und YOU FM sowie der 'hessenschau' das Land Hessen dabei unterstützen, die Hilfesuchenden und die Helfer noch besser zusammenzubringen, damit die so wichtige Hilfe bei denjenigen ankommt, die sie am meisten benötigen."

Mehr zur Aktion "Hessen Helfen! - Wir. Gemeinsam. Zusammen." gibt’s auch unter #hessenhelfen in den Social-Media-Kanälen von hr3, YOU FM und der "hessenschau".