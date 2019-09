Seit Juni 2019 ist der Hessische Rundfunk neues Mitglied bei Eyes & Ears of Europe, eine Vereinigung für Design, Promotion und Marketing der audiovisuellen Medien. Wieso die Mitgliedschaft dem hr neue Wege eröffnen kann, erklärt Thomas Wecker, Leiter Motion-Design und VFX im hr.

Der Branchenverband "Eyes and Ears of Europe" ist seit über 20 Jahren eine Kommunikationsplattform für alle diejenigen, die sich mit der strategischen Planung, Kreation, Umsetzung und Steuerung audiovisueller Kommunikation befassen. Thomas Wecker freut sich sehr über die Mitgliedschaft: "Es geht uns darum, eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie den hr für neue Wege zu sensibilisieren und zu öffnen, indem wir den regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus anderen Medienhäusern und Agenturen etablieren."

Bewusstsein für Veränderungen schaffen

Dabei interessiere ihn besonders wie Andere mit den sich ständig verändernden Anforderungen umgehen. On-Air-Design sei nicht mehr nur Fernsehen, sondern beträfe zunehmend auch On-Demand und Social Media. "Nur ein Beispiel: Bei einem Überangebot an Inhalt bekommt der Einstieg in ein Video eine ganz andere Bedeutung als er auf dem linearen Ausspielweg hat. Das Thumbnail und die ersten Sekunden eines Videos sind dort entscheidend, ob ein Video geschaut wird oder nicht. Dadurch ergeben sich ganz neue Herausforderungen an die Designer, die nun zum Beispiel auch aussagekräftige statische Vorschaubilder entwickeln müssen, wenn sie Videos grafisch bearbeiten", so Thomas Wecker. Durch die Mitgliedschaft möchte er ein Bewusstsein für diese Veränderungen in den Designgewerken schaffen und die Relevanz im ganzen hr aufzeigen.

Workshops und Weiterbildungsangebote

Bereits am 8. und 9. Juli war der hr Gastgeber für den Workshop "Social Media-Storytelling: Theorie – Praxis – Workflows". Dieser Workshop sei ein erster Schritt gewesen und habe geholfen, sich intern zu vernetzen, auszutauschen und im Haus die Relevanz von Design zu stärken, beschreibt Wecker die Erfahrungen zu dieser Veranstaltung. Weitere Gelegenheit dazu bekommen er und seine Kollegin Verena Bruckmann bei den 21. Internationale Eyes & Ears Awards am 13. September in Köln und am 18. November in München. Als Jurymitglieder freuen sie sich besonders auf den Austausch über die eingereichten Arbeiten mit den anderen Juroren.

Beim Thema Fort- und Weiterbildung sieht Wecker ebenfalls einen wichtigen Benefit in der Mitgliedschaft. Wie andere Medienhäuser, steht auch der Hessische Rundfunk aktuell vor einer Neuausrichtung des Produktportfolios auf non-lineare und zeitunabhängige Kanäle. Viele Weiterbildungsangebote treffen deshalb genau den Nerv der aktuellen Entwicklungen und den daraus entstehenden Bedürfnissen.

Auch die anderen Mitglieder von "Eyes & Ears of Europe" können von Erfahrungen des hr profitieren, der als öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalt seit über 70 Jahren aus und für Hessen berichtet.