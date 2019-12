Adventsgeschichten aus ganz Hessen, "O du fröhliche ..." im Stadion, die große Spenden-Show "hr-Weihnachtsstern", dazu Gottesdienst-Übertragungen, Hörspiele sowie Gespräche - all das bieten die hr-Programme an den Feiertagen. Der Hessische Rundfunk wünscht gute Unterhaltung und ein frohes Fest!

Festtage im hr-fernsehen

Das hr-fernsehen zeigt auch "Die Weihnachtsmacher" vom Büdinger Marktplatz Bild © hr/T. Appel



Gottesdienste live

Katholische Christmette aus der Pfarrkirche Stankt Josef in Neu-Isenburg, 24. Dezember, 22:15 Uhr, live in hr2-kultur

Evangelischer Gottesdienst live aus der Adventskirche in Kassel, 25. Dezember, 10:04 Uhr, hr4

Katholische Gottesdienst live aus der Pfarrkirche Sankt Martin in Idstein, 26. Dezember, 10:05 Uhr, hr4

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht zu den Gottesdienstübertragungen .

Hörspiele in hr2-kultur

"Es ist ein Elch entsprungen" , Kinderhörspiel von Andreas Steinhöfel, 24. Dezember, 14:04 Uhr, sowie danach als Audio-on-demand





Weihnachtsmusik in hr4

"hr4-Weihnachtskonzert", 24. Dezember, 19 Uhr, Wh. 26. Dezember, 11 Uhr

Gespräche in hr-iNFO

"hr-iNFO-Das Interview" mit Beate Hofmann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, 21. Dezember, 14 Uhr, Wh. 22. Dezember, 10:05 und 18:35 Uhr, sowie 23. Dezember, 19:35 Uhr

"hr-iNFO-Das Interview" mit Christoph Busch - Gründer des "Zuhör-Kiosks" in Hamburg, 24. Dezember, 8 Uhr, Wh. 13:30, 18 und 22:30 Uhr, sowie als Podcast

X-mas-Songs und unvergessliche Momente in hr1, h3 und YOU FM

Von "Do They Know It's Christmas Time" bis "Last Chrismas" ... Frohes Fest!