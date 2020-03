Auch in dieser Woche wird der Hessische Rundfunk auf all seinen Kanälen über die Corona-Krise berichten.

Im hr-fernsehen widmet sich neben den aktuellen Ausgaben der "Hessenschau" am Montag um 20:15 Uhr das Magazin "defacto" ausführlich dem Thema Corona. Auch "Hallo Hessen", "maintower", "Die Ratgeber" und "alle Wetter!" widmen sich im Laufe Woche mehrfach dem Covid-19. Das "Heimspiel" gibt es heute Abend um 23.15 Uhr in einer verkürzten Ausgabe, die diesmal aus dem Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt kommt.

Rund um die Uhr informieren hessenschau.de und hr-iNFO. Auch die Radioprogramme hr1, hr3, hr4 und YOU FM informieren fortlaufend und sprechen über den alltäglichen Umgang mit der Krise. YOU FM stellt unter der Rubrik #Coronahelden Menschen vor, die in Zeiten des Coronavirus Gutes tun. Von Ehrenamtlichen aus dem lokalen Sportverein, die Älteren beim Einkauf helfen, bis hin zu Prominenten wie Christiano Ronaldo, der seine Hotels zu Krankenhäusern umbaut.